VIDEO. Les Springboks ne digèrent pas certaines décisions, ont-ils raison d'être énervés ?

Carton rouge, commotion, Dupont, la ''boucherie de Marseille'' a affolé les supporters sur TwitterBien que le XV de France ait remporté le match face à l'Afrique du Sud, le scénario aurait très bien être différent. Réduits à 14 après le rouge de Du Toit, les Springboks ont bousculé les Bleus pendant toute la rencontre. À l'issue de la rencontre, Rassie Erasmus, ancien sélectionneur des Sud-africains champions du monde, a relevé certaines décisions qui auraient pu avoir un impact bien différent sur le résultat final. "Nous n'avons vraiment que nous à blâmer, car les Français étaient géniaux à la fois sur le terrain (joueurs) et en dehors du terrain (supporters) !! Nous devons juste corriger ces erreurs fondamentales comme la technique de plaquage et les passes simples". Devenu directeur sportif des Boks, il regrette par exemple que cette passe ait été jugée en-avant. Mais surtout que le corps arbitral n'ait pas relevé ce geste avec le coude de Thomas Ramos sur Cheslin Kolbe dès le début de la rencontre. Un geste qui n'est pas sans rappeler celui de Giorgi Dzmanashvili sur Antoine Dupont pour lequel il a été suspendu tandis que le demi de mêlée des Bleus a échappé à une sanction au grand désespoir des supporters de Clermont.

I know guys and accept it, we really only have ourselves to blame as the French were awsome both on the field (players)and off the field (supporters)!! We just have to fix these fundamental errors like tackle technique and simple passing 👇🏿Sorry 🇿🇦 we know 💔 pic.twitter.com/hte6ggyXk9