TRANSFERT. Top 14. Lebel-Penaud : destins liés au Stade Toulousain ?

En fin de contrat à l’été 2023, Damian Penaud serait très courtisé par le Stade Toulousain. Mais voilà, en cas d’arrivée, un autre international pourrait s’en aller : Matthis Lebel.

Ce n’est plus un secret pour personne : l’avenir de Damian Penaud n’a jamais été aussi incertain. Sous contrat avec Clermont jusqu’en été 2023, l’international français pourrait bien quitter l’Auvergne, pour tenter de rejoindre une plus grosse écurie. Et si pendant un moment, le Racing 92 s’était intéressé au joueur de 26 ans, le club francilien a finalement opté pour le Lyonnais Tuisova. Reste alors quatre vrais prétendants : l’ASM, Bordeaux, La Rochelle, et surtout le Stade Toulousain. Mais voilà, selon le Midi Olympique, Damian Penaud privilégierait deux options : celle de rester dans son club, ou alors celle de rejoindre Toulouse. En effet, le ¾ polyvalent serait particulièrement attiré par le projet sportif des Rouges et Noirs. Toujours selon le Midol, ce dernier aurait même une préférence pour le club de la Ville Rose, tout en ayant refusé les premières propositions de l’UBB et La Rochelle. Un choix qui peut se comprendre, d’autant qu’il retrouverait bon nombre de coéquipiers du XV de France (Dupont, Ntamack, ou encore Ramos pour ne citer qu’eux).

RUGBY. TOP 14. Damian Penaud, cet extraterrestre Bonjour Damian, au revoir Matthis ?

Mais voilà, avec un tel effectif, vous vous doutez bien que le Stade Toulousain ne peut pas recruter une star comme Damian Penaud sans enregistrer un ou plusieurs départs. Que ce soit en termes d’effectif, mais surtout concernant le Salary Cap. Pour ce faire, Toulouse devra dégraisser, et ce, dès la fin de saison. Et si des rumeurs envoient Bonneval à Lyon, un autre ailier pourrait bien quitter le Stade : et pas des moindres puisqu’il s’agit de l’international français Matthis Lebel ! À 23 ans, celui qui arrive en fin de contrat en 2024 pourrait bien mettre les voiles plus tôt que prévu. Parmi les clubs intéressés, le LOU semblerait en pôle position. Néanmoins, Toulouse ne veut, pour l’heure, pas se séparer de Lebel, et aurait décidé de commencer des négociations pour le prolonger. À voir désormais si le club arrivera à conserver le double champion du monde des moins de 20 ans, tout en attirant dans ses filets Damian Penaud. Quant au jeune Dimitri Delibes (récemment appelé chez les Bleus par Fabien Galthié), la tendance serait également à une prolongation de contrat, malgré un intérêt du RCT.

