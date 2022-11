XV de France. Pourquoi Cyril Baille a-t-il été préféré à Dany Priso pour démarrer contre l'Australie ?

Le pilier du Stade Toulousain Cyril Baille sera titulaire face à l'Australie aux dépens de celui de Toulon Dany Priso. Fabien Galthié explique pourquoi.

XV de France. Baille et Danty titulaires contre l'Australie, Ramos en 15, Falatea sur le bancLongtemps pressenti pour démarrer face à l'Australie, Dany Priso sera finalement sur le banc dans un rôle de finisseur si cher à Fabien Galthié. C'est le Toulousain Cyril Baille qui va démarrer avec le numéro 1 dans le dos. Une titularisation qui a de quoi surprendre les supporters comme les observateurs. Opéré cet été, le pilier n'a que 34 minutes de Top 14 dans les jambes et une petite semaine de préparation avec le XV de France. La question se pose donc quant à sa faculté à tenir un match international face à l'Australie ? Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur des Bleus a semblé sûr de son choix : "Il y a un risque pour Cyril Baille comme pour d'autres joueurs quand on joue au rugby, on peut se blesser. C'est un sport de contacts, d'endurance, de vitesse, d'adresse qui nécessite beaucoup de compétences. Il a repris la compétition avec le Stade Toulousain la semaine dernière et l'entraînement la semaine précédente. Il a validé tout ce dont on avait besoin de savoir quant à son éventuelle titularisation. En accord avec lui et l'ensemble du staff, il nous semble prêt à relever le défi." 15 de France. Gros et Wardi out, Baille encore juste... Est-ce enfin l'heure de Dany Priso ?Ce qui ne veut pas dire que Priso n'aura pas sa chance contre les Wallabies. On sait que le staff tricolore opère ses changements aux abords de la 50e. Le Toulonnais aura donc du temps pour briller aussi bien en mêlée que dans le jeu courant. Le joueur de Toulon peut très bien marquer des points au Stade de France en vue de la Coupe du monde. De quoi mettre la pression sur le Toulousain ? "Il n'y a pas de concurrence dans cette équipe, il y a de l'émulation, des partenaires qui portent le même maillot et qui sont tous tournés vers le même objectif, la même mission, a rappelé le patron des Bleus. Le message que nous envoyons à Dany Priso, c'est que nous le mettons sur la feuille de match. C'est très important. Il était sur la feuille de match au Japon et fait partie des finisseurs. Ce rôle si difficile, si challengeant pour ces joueurs qui vont rentrer sur la deuxième partie du match et qui vont devoir le gagner." Galthié a d'ailleurs prévenu : les Australiens réservent une très grosse fin de match aux Bleus. Sans doute la plus compliquée qu'ils n'aient jamais connue. Si Priso est là pour terminer ce match, ce n'est donc pas un hasard.