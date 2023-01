COMPOSITION. 15 DE FRANCE. Ramos, Dumortier... Quelles tendances se dégagent avant l'Italie ?

Ce mercredi avait lieu le premier entraînement à haute intensité pour le 15 de France. L'occasion d'observer déjà les premières tendances, à 10 jours d'affronter l'Italie.

6 NATIONS. Léo Coly forfait pour le Tournoi : pénurie à prévoir à la mêlée du 15 de France ?Qui dit fin du mois de janvier, dit phase de préparation pour le Tournoi des 6 Nations. Une compétition toujours aussi spéciale, qui continue de nous procurer énormément d'émotions. Tenants du titre, les Bleus disputeront leur premier match de cette édition 2023 face à l'Italie, le 5 février. Pour ce faire, le 15 de France se prépare depuis lundi dernier, du côté de Capbreton. L'occasion de se faire petit à petit une idée de l'équipe qui défiera les Italiens d'Ange Capuozzo à Rome. D'autant que ce mercredi, avait lieu le premier entraînement à haute intensité des Tricolores. Et même si certains joueurs étaient ménagés (comme Atonio), cette première opposition grandeur nature nous a appris des choses. À commencer par la charnière titulaire qui devrait logiquement être formée par les Toulousains Dupont et Ntamack, tandis que Jalibert portait la chasuble 22. Quant au poste d'arrière qui fait tant débat depuis quelques semaines, il était bien occupé par Thomas Ramos, et ce malgré le fait qu'il n'a plus joué depuis plus d'un mois. Autre choix fort derrière, celui de titulariser (pour le moment) le néophyte Ethan Dumortier à l'aile, à la place du Toulousain Matthis Lebel. Une tendance confirmée par la présence de ce dernier dans la liste des joueurs libérés ce week-end par le staff.

TOURNOI DES 6 NATIONS. Le 15 de France va-t-il changer de manière de jouer en 2023 ? Flament en pôle pour remplacer Woki

Devant, le choix des joueurs étaient un peu plus prévisibles, et ce à cause des nombreuses blessures qui ont touché le 15 de France ces dernières semaines (Woki, Mauvaka). Baille et Marchand étaient bien là, accompagnés du Bordelais Falatea, en l'absence d'Atonio, au repos. En deuxième ligne, et en l'absence de Cameron Woki, c'est bien Thibaud Flament qui portait le numéro 4, tandis que Jelonch était aligné en troisième ligne, aux côtés d'Ollivon et Alldritt. François Cros, lui, a été libéré par le staff pour jouer avec Toulouse ce week-end. Les prochains jours nous diront si le Toulousain est suffisant en forme pour se faire une place sur le banc ou non face à l'Italie. Enfin, notons que Gaëtan Barlot avait la chasuble floquée du numéro 16, là où Priso avait le numéro 17. Reste à voir si les deux hommes feront partie des 23 qui défieront les Italiens...

15 DE FRANCE. Avec Woki out et Cros de retour, Jelonch pourrait bien être la solution pour le 6 Nations 15 de France actuel :

Ramos - Penaud - Moefana - Fickou - Dumortier - Ntamack - Dupont (cap) - Alldritt - Ollivon - Jelonch - Willemse - Flament - Falatea - Marchand - Baille

Joueurs libérés par le staff :