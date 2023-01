6 NATIONS. Léo Coly forfait pour le Tournoi : pénurie à prévoir à la mêlée du 15 de France ?

Le demi de mêlée du MHR et du 15 de France Léo Coly s'est blessé lors du premier entraînement des Bleus à Capbreton. Faut-il s'inquiéter ?

Et voilà que les mauvaises nouvelles continuent, à la mêlée qui plus est. Déjà privée de Maxime Lucu et Baptiste Couilloud - les habituelles doublures d'Antoine Dupont - pour cette première semaine de préparation au Tournoi des 6 Nations, l'équipe de France doit désormais déplorer le forfait de Léo Coly pour la suite des évènements. Touché à la cuisse lors de l'entraînement de ce mardi, le demi de mêlée de 23 ans souffrirait d'une déchirure au niveau des ischios, d'après les informations de L'Equipe. Il devrait selon cette même source rater entre 4 et 6 semaines de compétition et donc manquer a minima le début du Tournoi.

RUGBY. 15 de France. Bonne nouvelle, Raphaël Ibañez prolonge sur la durée avec les Bleus

Un coup dur pour celui qui avait une carte à jouer pour tenter de glaner ses premières minutes sous le maillot Bleu. De fait, qui pour le remplacer, alors que 3 des 5 premiers choix du staff tricolore sont out ? Peut-être est-ce le moment pour le Toulonnais Baptiste Serin de faire son retour, lui qui n'a plus été appelé depuis près de deux ans en sélection. À moins que Baptiste Couilloud, a priori remis de sa blessure aux cervicales, ne soit logiquement convoqué pour la prochaine semaine de préparation du match face à l'Italie...

RESUME VIDEO. La superbe valise de Couilloud sauve la France face au Japon