RUGBY. 15 de France. Bonne nouvelle, Raphaël Ibañez prolonge sur la durée avec les Bleus

Le manager général du 15 de France Raphaël Ibañez a confié qu'il avait prolongé avec les Bleus jusqu'en juin 2028. Une bonne nouvelle pour l'avenir tricolore.

TOURNOI DES 6 NATIONS. Le 15 de France va-t-il changer de manière de jouer en 2023 ?A quelques mois de la Coupe du monde en France et à deux semaines seulement du coup d'envoi du 6 Nations, le manager général du 15 de France Raphaël Ibañez a confirmé qu'il prolongeait avec les Bleus. "Cette aventure c'est la plus belle, c'est plus la plus intense que l'on puisse imaginer, que l'on puisse vivre. Donc voilà, j'ai signé jusqu'en juin 2028", a confié l'ancien talonneur international via Europe 1. Raphaël Ibañez avait rejoint le staff de Galthié avant la coupe du monde 2019 au Japon. "On a ferraillé ensemble, on a continué à se suivre dans d’autres vies en gardant en filigrane cette idée-là ; c’était comme une évidence, j’ai la chance de l’avoir à mes côtés", avait alors expliqué le nouveau sélectionneur tricolore. Ibañez est notamment là pour faire le lien entre les joueurs et les entraîneurs, il est un peu le monsieur cohésion du groupe et forme un vrai duo complémentaire avec Galthié.



Tous les éléments semblent donc réunis pour que les Bleus performent dans les années à venir. Le sélectionneur Fabien Galthié sera, lui aussi, en poste jusqu'à l'édition 2027 du Mondial qui aura lieu en Australie. Pour rappel, Edwards et Servat vont également rester au sein du staff contrairement à Giroud, Labit et Ghezal qui iront à l'UBB pour le premier et à Paris pour les deux autres. Laurent Sempéré a déjà été annoncé au sein de l'encadrement. Mais celui-ci devrait s'étoffer par la suite.