RUGBY. 15 de France. Qui va remplacer Thibault Giroud au poste de directeur de la performance ?

Le staff du 15 de France est amené à évoluer après la Coupe du monde 2023. De nouvelles têtes vont arriver mais il va également y avoir de la promotion.

RUGBY. 15 de France. Fabien Galthié restera-t-il à la tête des Bleus après la Coupe du monde ?Le staff du 15 de France a les yeux rivés sur le Tournoi des 6 Nations et la Coupe du monde. Cependant, Fabien Galthié pense déjà à l'après. Karim Ghezal et Laurent Labit en route vers le Stade Français, il était important de préparer l'avenir. Pour rappel, Laurent Sempéré s'est déjà engagé. Le sélectionneur restera jusqu'au prochain Mondial en Australie tandis que Shaun Edwards, William Servat et le manager Raphaël Ibanez feront également toujours partie de l'encadrement à l'instar de Vlok Cilliers (jeu au pieds). En revanche, directeur de la performance Thibault Giroud a déjà signé à l'UBB contrairement au préparateur physique Manu Plaza, qui a prolongé. Aussi fallait-il lui trouver un remplaçant à celui qui a permis aux Tricolores de franchir un palier ? Et c'est un sein même du staff que l'heureux élu pourrait se trouver selon le Midi Olympique. Florian Grill fan de Fabien Galthié ? ''Il ne faut absolument rien toucher concernant l'équipe de France'' En effet, Nicolas Jeanjean devrait prendre du galon et occuper le poste de Giroud après la Coupe du monde. L'ancien joueur du Stade Toulousain, Paris et Brive, fait partie de l'encadrement depuis quatre ans maintenant. Il connaît très bien la maison tricolore et devrait donc être promu. Une manière de conserver de la continuité au sein du staff comme c'est le cas chez les joueurs. Les adjoints de Fabien Galthié vont également continuer de monter en compétence jusqu'à la prochaine édition de la Coupe du monde. Si on parle souvent d'évolution chez les joueurs, c'est rarement le cas au sujet des entraîneurs. Comme les internationaux, ils évoluent au fil des années et se bonifient. Ce qui est profitable à l'ensemble de l'équipe. Nul doute que Nicolas Jeanjean a progressé depuis 2018 et qu'il sera encore meilleur à son poste d'ici à la Coupe du monde en Australie.