Florian Grill fan de Fabien Galthié ? ''Il ne faut absolument rien toucher concernant l'équipe de France''

Florian Grill a défendu ses idées durant plus de 40 minutes via 100% Rugby. Le candidat à la présidence de la FFR s'est exprimé concernant le 15 de France.

Il est l'un des principaux opposants à Bernard Laporte, et également un candidat très sérieux pour l'élection d'un nouveau président de la FFR, il s'agit de Florian Grill. Ce dernier, s'était bel et bien présenté lors des élections précédentes, mais avait été battu par Bernard Laporte, ce qui ne l'empêche de retenter sa chance, après toutes les polémiques à l'encontre de l'ancien entraîneur de Toulon. Dans le podcast 100% Rugby, sur France Bleu, Florian Grill est revenu de longues minutes sur l'affaire de Laporte, en évoquant ses inquiétudes avec la Coupe du monde qui se rapproche. Néanmoins, d'autres sujets ont été traités, comme l'actualité du 15 de France ou bien la position de Galthié dans le succès de l'équipe de France. Il est par ailleurs revenu sur le rugby amateur en France. RUGBY. 15 de France. Fabien Galthié restera-t-il à la tête des Bleus après la Coupe du monde ?

Le succès des Bleus coïncide avec Galthié ?

Interrogé sur l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Florian Grill a donné son avis. Ce dernier espère voir Galthié continuer à la tête des Bleus, bien que son avenir dépende également de celui de Laporte. Depuis que Gatlhié est à la tête des Tricolores, le candidat estime : "Nous n'avons quasiment jamais eu d'aussi bons résultats, aucune raison de changer le manager." C'est donc clair, Fabien Galthié fait l'unanimité auprès des futurs patrons de la FFR, tout comme son compère Raphaël Ibanez, qui a semblé s'être très bien exprimé auprès du comité de direction de la fédération, pour présenter le projet de l'équipe de France sur le long terme. Comme a pu le faire Bernard Laporte, Florian Grill encourage Galthié à rester à son poste de sélectionneur, quel que soit l'avenir de l'actuel président de la FFR, pour "préserver la Coupe du monde". De plus, Grill va même jusqu'à signifier "qu'il ne faut absolument rien toucher concernant l'équipe de France, qui a un encadrement formidable, préservons-les en organisant des élections qui pourront nettoyer notre image."

Vers un nouveau rugby amateur



Point très important abordé par Florian Grill, celui au sujet du rugby amateur qui est une partie majeure du rugby français. Pour aborder cette thématique, le candidat souhaiterait mettre l'accent sur "les souvenirs et les aventures humaines." En prenant pour exemple la région de la Nouvelle-Aquitaine, Grill aimerait redécouper les territoires de rugby, afin de favoriser l'égalité des chances, et de permettre aux plus petites régions de tirer leur épingle du jeu. Il estime que cette région est "aussi grande que le Portugal, ce qui provoque des écarts de niveau invraisemblables." En ligne de mire, Grill souhaiterait redéfinir les grandes ligues, dans le but de promouvoir des titres qui n'existent plus. En effet, ce dernier évoque un exemple qui parlera à tous les amateurs de rugby selon lui : "on a recréé le bouclier Auvergne et bouclier Auvergne est égale à 300 futs de bières !" Selon lui, la fédération a divisé par deux les chances de gagner des titres, et c'est pour Florian Grill, "une machine a dégouté des licenciés". Dans ce sens, il voudrait alors redonner la possibilité à l'ensemble des licenciés de pouvoir retrouver le goût pour les titres, ce qui est une priorité de son mandat s'il est élu.