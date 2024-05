PROD2. La tuile pour l'AS Béziers ! 2 (gros) coups durs en vue des phases finales ?

Malgré la victoire au forceps contre Nevers, Béziers a perdu deux joueurs très importants. Dont un Portugais aux 21 essais cette saison…

Sensation de la saison de ProD2 avec l’US Dax, l’AS Béziers ne vit pas sa meilleure période de l’exercice. Depuis quelques semaines, on sent que l’effectif manque peut-être un peu de fraîcheur sur les bords de la Méditerranée, alors que le club a perdu 3 de ses 5 derniers matchs.



Mais les Biterrois ont du coeur, et au-delà de leurs velléités offensives exceptionnelles et décomplexées, ont montré pas plus tard que la semaine dernière qu’ils ne lâchaient rien non plus. Malmenés par Nevers, les coéquipiers de Gabin Lorre (auteur d’un nouveau drop de plus de 40m) ont été se chercher la gagne sur la sirène, grâce à un essai en force.

PROD2. Marques/Lorre, le duo magique de Béziers qui mérite (aussi) des royalties du record de Costa StortiUne victoire à la Pyrrhus néanmoins, puisque les Rouge et Bleu ont perdu 2 joueurs majeurs de leur effectif. Le premier, Raffaele Costa Storti, est sorti à la 34ème minute, touché à la cheville. On n’en sait pour l’instant guère plus mais le meilleur marqueur de ProD2 (21 essais en 19 matchs) ne devrait - a minima - pas être sur la feuille de match pour le déplacement à Angoulême ce vendredi, pour la 30ème et dernière journée.



L’autre ? C’est Sias Koen. Pour le puissant numéro 8 sud-africain, la fin de saison est actée. L’ancien des Cheetahs s’est fait opérer du péroné et manquera dont les phases finales de Béziers, dont il aurait dû être l’un des fers de lance.

''Jouer en Top 14, c'est mon rêve'' : rencontre avec le phénomène Costa Storti, 13 essais en 8 matchs de ProD2Deux pertes importantes pour les hommes de Pierre Caillet, qui espèrent néanmoins pouvoir retrouver leur facteur X portugais Storti, d’ici un éventuel barrage à domicile, dans 10 jours.



Quant à Koen, il devrait être remplacé par le flanker formé au RCT William Van Bost, quand le Tongien Utonuku Pauta devrait glisser en 8 pour former tout de même une très belle 3ème ligne aux côtés du capitaine Ancély.

TOP 14 et PROD2. +9% et un record historique : Plus que jamais, le rugby français a la cotePour rappel, l’ASBH est actuellement 3ème de ProD2, avec 1 seul petit point d’avance sur Grenoble et 3 sur Dax. Autant vous dire que cette dernière journée de saison régulière va valoir cher…