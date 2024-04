TOP 14 et PROD2. +9% et un record historique : Plus que jamais, le rugby français a la cote

D’après le rapport de la Ligue, le Top 14 et la ProD2 affichent des affluences en croissance de 9% en moyenne cette saison. Jamais les élites françaises ne se sont portées aussi bien…

Au soir de l’élimination de l’équipe de France en quart de finale de "sa" coupe du monde face aux Springboks en octobre dernier, on avait senti un lâcher prise. Las, pour beaucoup, dégoutés par les polémiques arbitrales et la défaite, les Français ne voulaient bien souvent plus de ce Mondial et n’attendaient finalement qu’une chose : le retour de ce bon vieux Top 14

Une tendance qui se matérialise aussi par les chiffres : Depuis le début de la saison 2023/2024, pas moins de 2,2 millions (et des poussières) spectateurs se sont rendus dans les 14 enceintes de TOP 14, nous informe la LNR. Soit une hausse de 3,5% par rapport à la saison passée, qui avait pourtant déjà vu l’élite française établir son record historique, depuis sa création en 2005.

La Ligue de nous informer de certains marqueurs importants à cette engouement, comme le taux de remplissage encore et toujours de 100% (16 739 spectateurs) de Marcel-Deflandre et son public de Bagnards exceptionnel. Mais aussi, au-delà des affluences de près ou plus de 20 000 personnes en moyenne pour Toulouse et l’UBB, une progression de respectivement 16 et 12% de spectateurs amassés à Jean-Bouin et au Hameau cette saison. Qui coïncident avec les très belles formes affichées par le leader qu’est le Stade Français ou Pau (7ème), et son jeu très attrayant.

René Bouscatel, le président de la LNR, de réagir via un communiqué : " Nous nous félicitons de ces excellentes tendances partout en France, tant en TOP 14 qu’en PRO D2. Cette ferveur dans les stades est le résultat du travail constant des clubs et de la LNR pour attirer toujours plus de monde au stade et leur faire profiter d’un spectacle unique."

En effet, le Top 14 n’est pas le seul à jouir d’une attractivité en hausse. Plus largement, ce sont les élites françaises qui sont concernées puisque la ProD2, elle, affiche une augmentation de 15% cette saison. Factuellement, ce sont près de 1,5 million de spectateurs qui ont assisté à des rencontres de 2ème division en 27 journées jouées jusqu’ici.