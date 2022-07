PRO D2. Des internationaux et joueurs du Top 14 : C'est quoi ce recrutement dantesque de Massy ?

Tout juste promu en Pro D2, le club essonnien est bien décidé à se maintenir cette saison. En témoigne son recrutement impressionnant.

Depuis quelques saisons maintenant, le Rugby Club Massy Essonne fait ce qu'on appelle communément "l'ascenseur". Souvent bien placé en Nationale (ou anciennement en fédérale 1), le club d'Île-de-France n'a jamais vraiment réussi à s'installer dans la durée en Pro D2 : les descentes de 2013, 2015 et 2019 le prouvent. Ces déceptions, Massy s'en est servi, afin de reconstruire ce groupe fort et jeune qui a littéralement marché sur tout le monde en Nationale la saison passée. Mais voilà, afin de pouvoir (enfin) s'ancrer en deuxième division, il fallait tout de même recruter à certains postes. Chose faite par le club, qui a engagé pas moins de 12 nouveaux joueurs, parmi lesquels on retrouve le troisième ligne de l'ASM Clément Lanen, le numéro 8 de Brive Dylan Lam (cousin de Ben Lam), mais surtout l'international italien Marco Fuser (38 sélections). Ancien joueur de Newcastle, ce deuxième ligne robuste a notamment disputé deux rencontres lors du dernier Tournoi, face à la France et au Pays de Galles.

POINT TRANSFERTS. Nanai Williams parti pour rester, un international italien signe à MassyPas mal pour un promu en Pro D2. Mais attention, ce n'est pas tout ! Massy a également officialisé les arrivées de Tcheishvili (13 matchs avec Biarritz cette année), de Taulagi (Narbonne, international samoan), ainsi que du demi de mêlée de Carcassonne, Gaëtan Pichon (24 ans). Du beau monde donc, qui accompagnera les jeunes espoirs déjà au club, ainsi que ceux recrutés cet été : Julien Brosse (UBB), Louis Bruinsma (Mont-de-Marsan) et Nathan Farissier (prêté par le LOU). Un mélange d'expérience et de jeunesse donc, qui va avoir fort à faire dès le mois de septembre, avec les réceptions de Rouen, Nevers et Provence, ainsi qu'avec les déplacements du côté d'Oyonnax et Aurillac. À voir désormais si cela suffira au RCME, qui devra vite engranger des points pour anticiper une fin de saison compliquée (3 déplacements lors des 4 derniers matchs).

Récapitulatif du recrutement de Massy :

Ushangi Tcheishvili , pilier, Biarritz (24 ans)

, pilier, Biarritz (24 ans) Julien Brosse , pilier, Bordeaux (21 ans)

, pilier, Bordeaux (21 ans) Marco Fuser , deuxième ligne, Newcastle (31 ans)

, deuxième ligne, Newcastle (31 ans) Louis Bruinsma , deuxième ligne, Mont-de-Marsan (21 ans)

, deuxième ligne, Mont-de-Marsan (21 ans) Abongile Nonkontwana , troisième ligne, Bourgoin (27 ans)

, troisième ligne, Bourgoin (27 ans) Dylan Lam , troisième ligne, Brive (25 ans)

, troisième ligne, Brive (25 ans) Clément Lanen , troisième ligne, Clermont (24 ans)

, troisième ligne, Clermont (24 ans) Gaëtan Pichon , demi de mêlée, Carcassonne (24 ans)

, demi de mêlée, Carcassonne (24 ans) Tom Deleuze , demi d'ouverture, Colomiers (22 ans)

, demi d'ouverture, Colomiers (22 ans) JJ Taulagi , centre, Narbonne (29 ans)

, centre, Narbonne (29 ans) Kimami Sitauti , ailier, Narbonne (31 ans)

, ailier, Narbonne (31 ans) Nathan Farissier, ailier, Lyon (21 ans)

