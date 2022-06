POINT TRANSFERTS. Nanai Williams parti pour rester, un international italien signe à Massy

Ce mardi, le club de Brive a annoncé la prolongation de son talonneur de 35 ans Motu Matu'u. Le Samoan prolonge pour une saison, afin d'apporter au maximum son expérience dans le groupe.

Tout juste promu en Top 14, Bayonne enregistre dans ses rangs l'arrivée du Fidjien Kaminieli Rasaku pour deux saisons. Venu du rugby à 7, le joueur de 22 ans est capable d'occuper le poste de centre, mais aussi d'ailier.

Après Tolu Latu, un autre talonneur va quitter le club de la Capitale cet été. En effet, le joueur de 24 ans Lucas Da Silva s'est engagé avec le CAB pour deux saisons.

Fraîchement champion de France avec le MHR, le deuxième ligne Mickaël Capelli va rejoindre la Section Paloise la saison prochaine. Avec seulement 12 matchs joués cette saison, le joueur de 25 ans tentera de se relancer du côté du Béarn.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, l'international sud-africain (9 sélections) Warrick Gelant s'engage pour deux saisons du côté du club francilien. Une arrivée qui va faire du bien à la ligne de 3/4 du Racing 92.

