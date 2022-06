PRO D2. Après Ruiz, Poite et Cardona, au tour de Tual Trainini d'intégrer un staff français

Si ses prédécesseurs ont tous signé en Top 14, Tual Trainini intégrera lui le staff de Provence Rugby, en ProD2.

Ce n'est donc plus une rareté, ni même une excentricité, mais bel et bien une tendance. Après Garcès chez les Bleus, Ruiz au MHR ou Poite à Toulon et Cardona à Bordeaux, la valse des arbitres direction les entités professionnelles continue. Cette fois, c'est au tour de l'arbitre de la dernière finale de Top 14 de poser ses valises dans un club hexagonal. Là, Tual Trainini ne rejoindra pas un club de l'élite, mais bien de ProD2. Et c'est l'ambitieux club de Provence Rugby, 7ème du dernier exercice mais aussi équipe la plus indisciplinée du championnat, qui rafle la mise et pourra bénéficier de ses précieux conseils.

Top 14. Après Ruiz à Montpellier, Romain Poite au Stade Français !

À Provence, on renforce donc son staff après avoir déjà copieusement recruté au niveau de l'effectif. Pour rappel, en plus des cadres de ProD2 que sont Taieb, Sanday ou Chartier, le club a également enregistré les arrivées de l'ailier du Stade Français Adrien Lapègue, mais surtout de l'international anglais Teimana Harrison. Solide 3ème ligne d'origine néo-zélandaise et en provenance de Northampton.