TRANSFERTS. Un centre écossais aux 31 capes dans les petits papiers du Stade Français ?

Toujours en quête du numéro 13 de calibre international, Paris songerait à enrôler le fantastique écossais Huw Jones. Mais tout n'est pas si simple...

Malgré un recrutement conséquent pour l'an prochain, le Stade Français possède encore quelques "trous" dans son mercato. En clair, le club de la capitale a beau recruter comme un forcené en 3ème ligne par exemple, il lui manque toujours un 2ème ligne de métier et un centre de calibre international pour l'an prochain. Waisea s'en allant vers Toulon, et le Néo-Zélandais Francis Saili n'étant - a priori - pas enclin à rejoindre la capitale, le club de la Porte d'Auteuil continue donc sa prospection. Et selon The Rugby Paper, c'est du côté de l'Écosse que le Stade Français pourrait trouver son bonheur dans la quête d'un véritable facteur X. En l'occurrence, le dirigeants de l'entité parisienne seraient entrés en contact avec Huw Jones, 3/4 aux 31 capes avec les Scots.

Attaquant exceptionnel, pouvant remplir à merveille le rôle de catalyseur d'une ligne d'attaque, Jones (1m85 pour 96kg) jouit aussi d'une polyvalence rare. Cette saison, il a par exemple été titularisé 7 fois à l'arrière, contre 11 en numéro 13. Reste que le joueur de 28 ans, qui sort d'une fantastique 2ème partie de saison avec les Harlequins (7 essais), était censé retourner à Glasgow la saison prochaine. Comment cela pourrait-il se solder, alors ? Toujours selon le média britannique, les dirigeants parisiens seraient prêts à racheter son contrat si un accord était trouvé. Ce qui serait alors le 2ème faux bond à un club en 2 ans de l'ancien joueur des Stormers, lui qui l'an passé, avait signé à Bayonne sans jamais y venir, à la suite de la relégation de dernière minute des Ciels et Blans...