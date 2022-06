TOP 14. RUGBY. Pompette ou malchanceux ? Un champion se trompe de train et finit à Lyon

Hier soir, seulement 59 des 60 membres du groupe de Montpellier sont rentrés au bercail. L’un des joueurs de Montpellier s’est trompé de train.

Vainqueur de la Challenge Cup en 2021, Mickaël Capelli voulait peut-être se rappeler aux bons souvenirs de son premier titre professionnel. Prévu en direction de Montpellier, ce dernier a atterri à Lyon, dernier vainqueur de la petite coupe d'Europe. Mais en réalité, le deuxième ligne de 25 ans a sûrement juste fait preuve d’un peu de malchance après son titre glané avec le MHR. Ce samedi 25 juin, le groupe monté sur Paris redescend sur Montpellier. Le but ? Célébrer ce titre durement acquis après deux finales ratées sur la dernière décennie. Une expédition qui s’est faite sans l’ancien joueur de Grenoble. VIDEO. Cigare, douche de champagne, Montpellier a fêté son titre jusqu'au bout de la nuitDans un article de RMC Sport, le staff de Montpellier donne quelques explications sur la mésaventure du seconde barre ciste. Avec humour, l’entraîneur Philippe Saint-André déclarait : “Il a pris le train, mais il a pris le mauvais train. Pourtant, on était tous ensemble, mais là il est à Lyon…” Pour continuer, Jean-Baptiste Elissalde en rajoute une couche : “Il y avait deux trains. 59 mecs sont montés à gauche et le 60e est monté à droite.” Si aucune raison n’a été évoquée, on peut imaginer que la (très) longue fête des héraultais n’a pas aiguisé le sens d’orientation du joueur dans les grandes gares parisiennes. Malheureusement pour lui, Mickaël Capelli n’a pas pu soulever le Brennus devant les supporters Place de la Comédie. À défaut d’avoir ce souvenir-là en tête, il aura au moins récupéré une histoire sympa à raconter dans les prochains mois et prochaines années.