VIDÉO. NATIONALE. Au terme d'un match tendu, Massy n'a fait qu'une bouchée d'Albi et retrouve la Pro D2

Après s'être incliné lors du match aller 21-9, Massy a réagi à domicile, en écrasant les Albigeois 40 à 10. Une large victoire qui permet aux Essonniens de retrouver la Pro D2.

La semaine passée, la victoire d'Albi face à Massy a eu l'effet d'une petite bombe, tant les coéquipiers de Benjamin Prier paraissaient favoris. Ces derniers se devaient donc de réagir à domicile, pour ne pas laisser échapper une montée en Pro D2 qui leur tendait les bras. Et dès le début de la rencontre, on a senti les locaux concernés, en mission. Et après seulement 30 minutes de jeu, Massy avait quasiment rattrapé son retard, grâce à deux essais inscrits sur des ballons portés (14-3). Une démonstration de force qui poussa à la faute les Albigeois à plusieurs reprises. Ce fut d'abord le cas pour l'arrière d'Albi Quentin Pilet, qui laissa traîner ses genoux après que Romain Clouté ait inscrit un nouvel essai, puis de Reinach Venter suite à un nouveau maul dévastateur. Deux cartons jaunes qui anéantirent définitivement les espoirs d'Albi, mené 26-3 puis 33-3 à 20 minutes de la fin.

RÉSUMÉ VIDÉO. NATIONALE. Grâce à un grand pont digne de Mbappé, Marzocca et Albi font tomber l'ogre massicoisMalgré deux cartons rouges qui réduirent les Massicois à 13 suite à une bagarre, les coéquipiers de Matthieu André n'arriveront jamais à recoller au score. Pire, ils encaisseront un sixième essai signé Preira en fin de rencontre, portant le score à 40 à 3. Le demi de mêlée Gilen Queheille inscrira quant à lui le seul essai de son équipe dans les arrêts de jeu. Une réalisation qui ne changera rien. 3 ans plus tard, le RCME retrouve donc la Pro D2, afin de pourquoi pas, s'y installer pour un bon moment. En attendant, Massy affrontera en finale Soyaux-Angoulême, qui s'est défait de Valence Romans 26-18 au retour (46-31 sur l'ensemble des deux matchs).