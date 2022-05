RÉSUMÉ VIDÉO. NATIONALE. Grâce à un grand pont digne de Mbappé, Marzocca et Albi font tomber l'ogre massicois

En demi-finale aller de Nationale, Albi a fait tomber Massy sur le score de 21 à 9, et prend une sérieuse option sur la Pro D2.

Ce week-end avait lieu les deux demi-finales de Nationale, afin de savoir qui se qualifiera en Pro D2 la saison prochaine. Et si Soyaux-Angoulême a fait le job sur la pelouse de Valence-Romans (13-20), le leader de la phase régulière, Massy, s'est incliné à Albi 21-9. En effet, les coéquipiers de Benjamin Prier se sont fait tout d'abord surprendre en première mi-temps à la suite d'une chandelle montée par les Albigeois. Martin Carré n'arrive pas à se saisir du ballon, et l'ailier Enzo Marzocca en profite pour poursuivre au pied, avant de réaliser un grand pont digne de Mbappé sur le dernier défenseur et inscrire le premier essai du match.

Nationale. Massy favori, Albi peut toujours rêver de Pro D2 : on fait le point des phases finalesMenés 14-9, les Essonniens craqueront une seconde fois en seconde période. En effet, après deux cartons jaunes reçus coup sur coup, le RCME encaissera un essai de pénalité, suite à un maul porté parfaitement executé. Un retard de 12 points, que les visiteurs n'arriveront pas à rattraper. Avec ce succès, Albi prend donc une sérieuse option pour se qualifier en finale, et donc de monter en Pro D2 par la même occasion. Attention tout de même au match retour, d'autant que cette année, les Albigeois s'étaient inclinés 27-7 au Stade Jules Ladoumègue...