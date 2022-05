Nationale. Massy favori, Albi peut toujours rêver de Pro D2 : on fait le point des phases finales

Les demi-finales de Nationale vont prochainement donner leur verdict. Massy, Albi, Valence Romans et Soyaux Angoulême peuvent toujours croire à une montée en Pro D2.

La fin de saison approche et est sur le point de rendre son verdict en Nationale. En effet, ce dimanche, avaient lieu les barrages. Albi quatrième, recevait Chambéry cinquième, tandis que Valence Romans troisième, recevait Nice, sixième. La logique a été respectée puisque les deux formations à domicile se sont imposées sur leurs pelouses respectives. Mené à la mi-temps (21-27), le SCA a su réagir pour finalement l'emporter dans un match assez fou en inscrivant la bagatelle de cinq essais (39-30). De son côté, Valence Romans n'a pas tremblé pour se défaire de Nice (35-20) et se hisser au tour suivant.

Les demi-finales opposeront donc le leader Massy à Albi, et Soyaux Angoulême à Valence Romans ce dimanche. Pour rappel, les vainqueurs de ces confrontations seront donc automatiquement promus en Pro D2 puisque les deux finalistes accèdent à l'étage supérieur. Ces demies se jouent sur un format aller-retour, les équipes les moins bien classées (Albi et Valence Romans), recevant donc la première confrontation. La finale aura lieu le 4 juin prochain. En bas de classement, Aubenas (13e) et Dijon (14e) sont relégués en Nationale 2.

