Nationale. Massy leader, Soyaux Angoulême en embuscade : on fait le point sur la Nationale

À quelques semaines de la fin de la phase régulière de Nationale, le championnat s'avère être plus serré que jamais. On fait le point sur les forces en présence.

Plus que trois journées (quatre pour certains) et la phase régulière de Nationale prendra fin pour laisser place aux phases finales et la possibilité de monter en Pro D2. Pour rappel, les deux premiers sont automatiquement qualifiés pour les demi-finales tandis que le troisième accueillera le sixième en barrages et le quatrième recevra le cinquième. Les demies auront lieu sur un format aller-retour alors que la finale se déroulera sur un match sec. Les deux finalistes accèderont à la Pro D2. L'occasion donc de faire le point sur les forces en présence en cette fin de championnat.

À l'heure actuelle, Massy leader incontesté du championnat, est presque assuré de terminer dans le duo de tête. Les Massicois, étincelants cette saison, comptent 19 victoires pour seulement 4 petites défaites. Surtout, ces derniers totalisent 93 unités et comptent déjà quinze points d'avance sur Valence Romans, troisième, qui a certes un match en moins. Autant dire, qu'il faudrait un cataclysme pour que le RCM ne termine pas dans les deux premières places qualificatives pour les demi-finales. Sûrement le favori légitime au titre. En revanche, pour la deuxième place, tout reste encore à faire. Si pour l'instant, Albi s'accroche à cette dernière, les Tarnais sentent le souffle chaud de Valence Romans dans leur dos. Et pour cause, le SCA compte un match de plus et possède seulement quatre longueurs d'avance sur l'ancien pensionnaire de Pro D2. Surtout, les Jaunes et Noirs devront faire face à un calendrier pas facile à manœuvrer, avec deux déplacements dont un à Soyaux Angoulême, candidat à la montée, pour une réception.

Concernant les deux équipes reléguées en début de saison, à savoir Valence Romans (3e) et Soyaux Angoulême (4e), la deuxième place est encore envisageable. Ces deux formations semblent avoir sécurisé leurs positions dans le Top 4, ayant un matelas confortable sur Chambéry et Nice. Et comme écrit plus haut, le VRDR ne compte que 4 points de retard sur Albi avec une rencontre en moins. Certes, il y aura la difficile réception de Nice ou le déplacement à Massy mais tout est encore jouable pour une qualification directe en demie. Pour Soyaux Angoulême, à six points de la deuxième place, il est vrai que la tâche s'avère plus compliquée. Enfin, Chambéry et Nice termineront sauf catastrophe dans les six, Nice avec un match en moins, ayant 11 points d'avance sur Blagnac le premier non qualifiable.

Dax de son côté, club mythique du paysage rugbystique français, végète à la huitième place et n'a plus rien à jouer cette saison tout comme Suresnes, neuvième. Les autres figures du rugby hexagonal que sont Tarbes ou Bourgoin, devront se méfier jusqu'au bout dans la lutte pour le maintien, les deux formations n'ayant que 6 points d'avance sur Cognac/Saint Jean D'Angely, premier relégable. Concernant le maintien donc, à l'heure actuelle, nous avons une lutte à trois entre Dijon (39pts), Cognac (39pts) et Aubenas (38pts). Ce championnat promet d'être serré jusqu'à la dernière journée.

Classement Nationale :

1 : Massy 93pts 23j

2 : Albi 82pts 23j

3 : Valence Romans 78pts 22j

4 : Soyaux Angoulême 76pts 23j

5 : Chambéry 67pts 23j

6 : Nice 65pts 22j

7 : Blagnac 54pts 23j

8 : Dax 53pts 23j

9 : Suresnes 52pts 23j

10 : Bourgoin Jallieu 45pts 22j

11 : Tarbes 45pts 22j

12 : Dijon 39pts 22j

13 : Cognac/ St Jean D'Angély 39pts 23j

14 : Aubenas 38pts 22j