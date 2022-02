Nationale. Tarbes. Un joueur emblématique du Stado TPR suspendu deux ans !

Morgan Rubio, joueur du Stado Tarbes Pyérénées depuis 10 ans, a été suspendu deux ans par l'AFLD, après un test anti-dopage qui s'est révélé être positif.

C'est La Nouvelle République qui nous annonce la nouvelle. Morgan Rubio, ailier du Stado Tarbes Pyrénées Rugby a été contrôlé positif à une substance prohibée. Le joueur de 31 ans, n'est plus apparu sous les couleurs de Tarbes depuis le 13 février dernier et une défaite sur la pelouse de Valence-Romans, relégué de Pro D2. La raison ? Un contrôle positif donc, survenu le 17 avril dernier, lors du revers de sa formation à Dijon (17-12). Après presque un an de réflexion, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a donc décidé de prononcer une suspension de deux ans à l'encontre du joueur, cadre du Stado TPR depuis de nombreuses saisons.

Toujours dans la Nouvelle République, Lionel Terré, président du club l'affirme : ''Je n'ai pas de doutes sur son intégrité morale, ça tombe sur lui, c'est vraiment dommage car je sais que ce n'est pas un trafiquant. Je suis déçu pour lui car il lui restait deux ans de contrat avec nous.'' Selon lui, Morgan Rubio aurait manqué de vigilance sur les compléments alimentaires qu'il prend. Toujours est-il que l'ailier, joueur de Tarbes depuis la saison 2011-2012 en Pro D2 et qui a inscrit 3 essais en 10 matchs, risque ne plus porter le maillot rouge et blanc. Une affaire qui vient s'ajouter à la difficile saison que vit le club, 11ème de Nationale à seulement 3 petites unités de la zone rouge. Quand ça ne veut pas.