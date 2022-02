"RUGBY. NATIONALE. À ce stade la compétition, qui sont les bons et les mauvaises élèves ?"

A 8 journée de la fin du championnat, le classement semble se dessiner dans l’antichambre du rugby professionnel français, la Nationale.

Le week-end dernier a eu lieu la 18e journée de Nationale. À ce stade de la compétition, les favoris comme les derniers de la classe commence à se dessiner. En tête de classement, Massy (71 pts) semble se décrocher des autres écuries. Premier avec 8 points d’avance sur le deuxième, l’ancien pensionnaire de la PRO D2 est bien parti pour recevoir sa demi-finale. Derrière, Soyaux-Angoulême (63 pts) et Valence-Romans (60 pts), les deux équipes reléguées de la saison dernière, complètent le podium. Albi, 4e avec 59 points, n’est pas décroché et peut toujours espérer une place directe pour les demi-finales. Chambéry (51 pts) et Nice (47 pts), quant à eux, occupent respectivement la 5e et 6e, mais paraissent un peu trop loin pour espérer une place dans les 2 premiers. Dans le ventre mou, Dax (43 pts), Blagnac (43 pts) et Suresnes (39 pts) cravachent pour pouvoir rester dans le coup. Pour la dernière citée, il faudrait un exploit pour entrevoir une qualification en phase finale.

Dans le fond du classement, Cognac St Jean d’Angely (28 pts) est la lanterne rouge de cette Nationale. Avec seulement 4 matchs gagnés, le club entrainé par Fabrice Landreau est clairement en difficulté et semble bien parti pour être relégué cette année. De plus, en perdant le derby électrique face à Soyaux-Angoulême la semaine dernière, le club charentais s’est encore installé un peu plus confortablement dans son siège en dernière position. En 12e et 13e position, on retrouve le Stade Dijonnais et Bourgoin dos à dos avec seulement 29 points. Juste devant, Tarbes (32 pts) a à peine plus de marge de manœuvre que ses prédécesseurs pour la fin de saison. Aubenas en dixième position avec 35 points a pris un léger bol d’air, mais n’est toujours pas sorti d’affaire. Rendez-vous le dimanche 8 mai prochain pour savoir quelles seront les deux équipes qui rejoindront la Nationale 2 la saison prochaine.

Classement Nationale