RUGBY. NATIONALE 2. Quels sont les 16 clubs à avoir validé leur montée ?

Le week-end dernier a sonné la fin des phases de poule du championnat de fédérale 1. L’occasion pour nous de vous présenter les 16 clubs déjà qualifiés qui composeront la Nationale 2 la saison prochaine.

Ça y est, on connait 16 des 24 équipes qui évolueront dans le nouveau championnat de Nationale 2 la saison prochaine. Le week-end dernier s’est disputé la 22e et dernière journée de fédérale 1. À l’issue de cette phase régulière, les 4 premières équipes des 4 poules du championnat se sont qualifiées pour la Nationale 2. Ce nouveau championnat regroupera 24 équipes divisées en 2 poules de 12. Une compétition qui pourra préparer au mieux les clubs à une éventuelle montée et passage dans le monde du rugby pro : « Cet ajustement, nécessaire après la création de la division Nationale pour répondre au besoin de reconnaissance du statut semi-professionnel des clubs évoluant actuellement en 1ère Division Fédérale, a aussi pour but d’harmoniser et d’uniformiser la construction des compétitions régionales », a indiqué la FFR. En revanche, les deux clubs qui iront en finale de du championnat de France de fédérale 1, seront, eux, qualifiés directement en Nationale. Pour les 8 autres billets qualificatifs pour la Nationale 2, ce sont les équipes classées de 5e à 8e de chaque poule, qui disputeront des barrages qui commenceront en 16e de finale aller-retour. Les 8 équipes à atteindre les quarts de finale, valideront leur montée.

Poule 1

Dans cette poule, Périgueux premier avec 95 points, avait déjà assuré sa montée depuis début mars. Derrière, Niort (92 pts) s’est longtemps battu avec le leader pour espérer terminer à la première place, mais reste finalement deuxième. Floirac (83 pts) et Rennes (81 pts) ont acquis leur montée depuis l’avant-dernière journée et seront bien en Nationale 2 la saison prochaine. Pour Limoges, Marcq en Baroeul, Bassin d’Arcachon et Beauvais, il faudra disputer les barrages pour décrocher un ticket ver la montée.

Poule 2

Une poule largement dominée par Hyères Carqueiranne (100 pts) qui finit également 1er national. Derrière, Rumilly (76 pts), Vienne (71 pts) et Macon (71 pts) avaient sécurisé leur montée depuis quelques journées. En revanche, le Stade Metropolitain, La Seyne Sur Mer, Bédarrides et Issoire devront aller chercher leur qualification lors des matchs de barrages.

Poule 3

Dans cette poule, Nîmes (95 pts) a surclassé ses concurrents et termine 2e national de fédérale 1. Pamiers (83 pts), avait décroché son billet il y a déjà quelques journées, alors que Marmande (79 pts) et Graulhet (74 pts) ont assuré le suspens dans ce championnat et ont validé leur qualification à la dernière journée. Derrière, Saint Suplice, Castelsarrasin, Mazamet et Ceret, disputeront les barrages.

Poule 4

C’est la poule qui a été la plus serrée du championnat. Fleurance (83 pts) s’est qualifiée en tête, suivi d’Auch (81 pts) et de Saint Jean de Luz (74 pts). Tyrosse (72 pts) a validé son ticket en 4e position. Lannemezan, Anglet, Oloron et Mauléon, quant à eux, devront batailler en barrage pour espérer une qualification en Nationale 2.

Les affiches des 8es de finales de championnat de France :

Pamiers / Vienne

Fleurance / Rennes

Stade Niortais / Saint-Jean de Luz

Nîmes / Mâcon

Hyères-Carqueiranne / Graulhet

Rumilly / Marmande

Auch / Floirac

Périgueux / Tyrosse

Les affiches des barrages :