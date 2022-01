VIDEO. 2 énormes bagarres générale et 5 cartons rouges : le derby Hyères - La Seyne a une nouvelle fois dégénéré

Vous le savez, les derbies sont toujours très accrochés. Surtout lorsqu'ils se jouent dans le sud-est. Et lorsque celui-ci oppose les équipes varoises de Hyères et de La Seyne, deux cadors affichés de Fédérale 1, la pelouse devient généralement une poudrière. Pour ne pas dire un véritable ring de boxe. Et comme lors de la phase aller, le match retour entre les deux équipes a complètement dégénéré, ce dimanche, sur la pelouse du RCHCC. Voire pire encore. Car ce n'est pas une, mais deux bagarres générales qui sont venues polluer une rencontre moins spectaculaire qu'à l'aller dans le jeu, mais tout autant voire plus dans l'affrontement.

Au total, ce sont pas moins de 5 cartons rouges qui ont été distribués dans cette rencontre, dont 4 pour sanctionner les échanges de coups de poing. Un bien triste spectacle pour une affiche si prestigieuse en Fédérale, alors que de nombreux anciens professionnels trustent les deux équipes (Braendlin, Tuineau, Smith, Caminati...). Ce qu'a d'ailleurs déploré l'ancien toulonnais David Smith, titulaire à l'aile, dans une vidéo de la bagarre diffusée sur son compte Twitter. Là, le joueur hyèrois écrit : "Bienvenue dans le rugby du sud de la France. LOL. Ça me rappelle nos matchs de village aux Samoa. Allez, jouons au rugby et si vous voulez vous battre, allez faire de la boxe."

Welcome to the south of france rugby. Lol 🤦🏽‍♂️ remind me of our village games in samoa come on. Let’s play rugby if you guys want to fight go do boxing 🙄🙄 our game today 5 reds cards and 3 big fights. And me walking 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Ksai9AdKA5