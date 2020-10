On est allé voir pour vous Hyères/La Seyne, LE derby du Sud-Est

Alors que la Fédérale 1 compose avec les reports successifs, le choc en guise de suprématie régionale entre Hyères et la Seyne eut lui bien lieu.

Texte

À voir son recrutement à l’intersaison, l’US Seynoise avait en fait annoncé la couleur depuis un moment ! À en croire les venues des anciens professionnels Marc Andreu, Anthony Perenise ou Richard Fourcade sur les bords de la Rade dernièrement, l’on se doutait bien que ce n’était pas que pour rouster Mazamet ou Graulhet dans son antre de Marquet chérie comme elle l’a fait récemment, mais bel et bien pour que La Seyne soit capable d’aller chercher de vrais résultats sur les pelouses de cadors de Fédérale 1. Sans manquer de respect à nos amis du Sud-Ouest, clairement pas candidats aux premières places de la poule 3 cette année, qu’on se le dise. Et quoi de mieux pour le promu que d’aller s’étalonner chez son meilleur ennemi hyérois après un début de saison en fanfare ?



Au stade André-Véran ce dimanche, il y avait donc tout pour assister à un match au sommet. Deux équipes invaincues, des stars de la division en pagaille des deux côtés, une tension palpable et, en sus, deux formations dont l’ambition d’atteindre la Nationale dans un futur proche n’est un secret pour personne dans le petit monde du rugby varois. « Il y avait une vraie envie de se tester face à une référence de ce championnat », corrobore le jeune flanker des rouges et bleus, Victor Philibert, pas dans le groupe pour ce choc suite notamment aux traces qu’a laissées la rude bataille du week-end précédent face aux Tarnais.



En tribunes, malgré la limitation à 650 places annoncée et les pré-ventes proposées afin de gérer au mieux le flux, ce sont quelque 800 âmes qui sont comptées, toutes masquées, protocole Covid oblige. Même si les gradins autour de la piste d’athlétisme ne sont donc pas pleins, l’ambiance est au rendez-vous pour l’occasion, le public de l’USS -composé des Espoirs, des dirigeants et d’anciennes gloires du club notamment- ayant fait le (court) déplacement en nombre. Derrière les poteaux, on aperçoit même un certain… Patrice Collazo sous son survêtement estampillé RCT, c’est vous dire l’importance de ce match aux allures de suprématie régionale !