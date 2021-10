AMATEUR. La FFR officialise la création de la Nationale 2 et des divisions régionales !

Dans un communiqué, la Fédération française de rugby a annoncé une réforme des compétitions amateurs avec notamment la création de la Nationale 2.

Crédit image : FFR



La Fédération française de rugby a dévoilé une nouvelle pyramide des compétitions. À partir de la saison 2022/2023, on passera à 10 niveaux de compétition contre 11 par le passé. Pourtant, un nouveau championnat va voir le jour. En effet, la Nationale 2 va voir le jour. Elle se situera entre la Fédérale 1 et la Pro D2, aura un statut semi-pro et sera composée de 24 clubs contre 14 pour sa grande soeur la Nationale. Derrière, pas de changements puisque la Fédérale sera toujours déclinée en trois niveaux et gérées par la FFR. En revanche, trois divisions régionales, gérées exclusivement par les ligues, vont venir remplacer les championnats Honneur, Promotion d’Honneur et Séries. Les ligues régionales 2 et 3 comporteront environ 360 clubs contre enrion 240 dans la ligue régionale 1. Valentin Miclot, responsable des compétitions nationales et enceintes sportives de la FFR confie via le site de la Fédération :

Il s’agit de redéfinir les niveaux sportifs pour une pyramide cohérente et lisible, permettant à chaque club de se situer et de se doter d’un projet sportif adapté à ses ambitions. Par ailleurs, il existait une vraie hétérogénéité d’organisation entre les ligues régionales. Dès la saison prochaine, il y aura un même format de répartition et des quotas identiques dans les divisions.

Quid des promotions et des relégations ? Le principe de deux montées et deux descentes sera respecté de la Pro D2 à la Nationale 1. Cependant, si deux clubs de Nationale 2 pourront accéder à l'échelon supérieur, quatre seront relégués en Fédérale 1. Il y aura donc quatre accessions depuis cette division vers le mode semi-pro. Crédit image : FFR