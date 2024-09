Possible fracture, l’UBB perd l’une de ses recrues phares dès l’entame du Top 14

Après seulement une période de jeu avec l’UBB, l’ouvreur irlandais Joey Carbery a dû sortir face au LOU Rugby, suite à une blessure à la main.

C’est un coup dur pour l’UBB qui comptait beaucoup sur l’apport de sa recrue phare. Sur la pelouse du LOU Rugby, ce samedi 15 septembre, l’Irlandais Joey Carbery a dû laisser sa place à la mi-temps du match perdu par l'UBB (28-26). Pour cause, l’ouvreur se serait sérieusement blessé à la main.

TOP 14. Simple doublure ou vrai renfort, que peut apporter l’international Joey Carbery à l’UBB ?

Remplacé par Matthieu Jalibert, le numéro 10 avait pourtant réalisé une prestation convaincante en inscrivant ses premiers points avec l’UBB. Durant la suite de la rencontre, les caméras de Canal+ ont montré l’international irlandais avec une importante poche de glace sur la main.

Après la rencontre, Yannick Bru s’est montré pessimiste à propos du joueur. “Sa main a énormément gonflé. Il y a une suspicion de fracture. Malgré sa bonne prestation, on a été obligé de le remplacer”, révèle le manager de l’Union Bordeaux-Bègles selon des propos rapportés par Rugbyrama.

VIDÉO. Le funambule Penaud pensait sauver l’UBB, mais Berdeu libère Lyon sur le gong

Si la fracture se confirme, le temps d’indisponibilité de l’Irlandais pourrait grimper en flèche. Une possibilité qui inquiète alors que Matthieu Jalibert disputera sans doute la tournée d’automne avec le XV de France dans les prochaines semaines. Le premier rassemblement international devrait avoir lieu d’ici 6 à 7 semaines.

Attendu en Gironde, Joey Carbery est attendu comme l’une des principales solutions d’un problème majeur de l’UBB : le manque de profondeur. Malgré un effectif alléchant, l’équipe dirigée par Yannick Bru avait cruellement manqué de solution pendant les doublons de l’hiver dernier (seulement 8 points récupérés sur 25 possibles). De nombreux joueurs du club avaient été appelés en sélection, bouleversant les plans du staff.

RUGBY. Des forfaits en pagaille mais des retours importants pour l'UBB

Cette année, l’Union Bordeaux-Bègles ne compte pas se laisser surprendre de nouveau. “De la profondeur d’effectif. Nous avons tiré des leçons de la saison passée où l'an passé, nous avons surutilisé certains joueurs clé, avec en plus l’influence de la Coupe du Monde à assumer. C’était vraiment une saison particulière. Notre profondeur n’était pas optimale, notamment aux postes clés”, expliquait Yannick Bru au Midi Olympique cet été.

Expérimenté au haut niveau grâce à ses 38 sélections, il cumule également plus de 100 matches avec le Leinster et le Munster. D’origine néo-zélandaise, l’ouvreur est aussi relativement jeune puisqu’il ne soufflera que sa 29ᵉ bougie le 1ᵉʳ novembre prochain. Un âge auquel il compte déjà un joli palmarès en club et en sélection, ayant gagné la Champions Cup avec le Leinster en 2018 et réalisé le Grand Chelem avec l’Irlande la même année.

Top 14. Les blessures derrière lui, le ''futur crack'' Marko Gazzotti va-t-il enfin pouvoir briller sous les projecteurs ?