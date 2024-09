Top 14. Les blessures derrière lui, le ''futur crack'' Marko Gazzotti va-t-il enfin pouvoir briller sous les projecteurs ?

Champion du monde U20, Marko Gazzotti, 20 ans, revient sur les terrains après une saison perturbée par les blessures. Ce jeune talent doit désormais enchaîner.

Marko Gazzotti aura bientôt 20 ans. Mais comme le talent n'attend pas le nombre des années, il est déjà considéré comme l’un des grands espoirs du rugby français. Brillant avec les Bleuets, avec qui il a été champion du monde en 2023 et élu meilleur joueur de la compétition, le troisième ligne de l’UBB tarde pourtant à s’imposer en Top 14. La faute à des blessures, sans oublier une concurrence féroce. Mais cette saison pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière.

Titulaire lors de la première journée face au Stade Français, Gazzotti, que le Midi Olympique a aligné dans son équipe type du week-end, a enfin retrouvé les terrains après une année 2023 marquée par une blessure précoce dès son premier match avec l'UBB. Il avait ensuite retrouvé les terrains après la Coupe du monde jusqu'au mois de mars. Jouant 15 matchs, dont 9 comme titulaire.

Les Jiff permettent aussi de faire jouer les jeunes. Les coachs nous donnent du temps de jeu par-ci, par-là et on a plus de temps de jeu que les jeunes des autres nations. Ça fait la différence. (source :RMC)

Mais sa belle série avait été stoppé par une blessure à la cheville. Opéré, il n'avait plus joué une seule rencontre de la saison. Cette fois, les supporters bordelais espèrent le voir enchaîner et surtout éviter l’infirmerie. Il faut dire que son potentiel est immense, comme il l’a prouvé sous le maillot des moins de 20 ans avec une présence physique et une maturité impressionnantes.

Mais pourra-t-il réellement s’imposer à Bordeaux ? La concurrence est rude, notamment avec des joueurs expérimentés comme Tevita Tatafu. Lequel a en partie profité de la blessure de l'ancien joueur du FCG pour jouer près de 30 rencontres. Son coach, Yannick Bru, l’a déjà souligné : pour devenir indispensable, Gazzotti devra enchaîner les bonnes performances et prouver qu’il peut être régulier. Son physique impressionnant et son abattage dans le jeu en font un atout majeur, mais cela ne suffira pas.

Le jeune joueur a pris conscience des attentes placées sur lui. « Je me devais de rester avec l’équipe », déclarait-il l'hiver dernier, préférant aider son club plutôt que de répondre à une convocation avec les Bleuets lors du 6 Nations. Une preuve de son engagement et de sa détermination à s’imposer à Bordeaux.

Si les blessures le laissent tranquille, Marko Gazzotti pourrait enfin faire parler tout son potentiel cette saison. Le staff bordelais le sait : le talent est là, mais il faudra de la patience. "Il possède des qualités hors norme. Ce sera un crack mais il a encore du mal à répéter les efforts. Il ne faut pas oublier qu’il vient d’avoir 19 ans. On va l’accompagner, débriefer ses matches. Chaque fois qu’on le fait jouer, on investit sur le futur", commentait Yannick Bru en novembre 2023 via Sud Ouest.

Ses performances pourraient à nouveau lui ouvrir les portes du XV de France. L'hiver dernier, il avait en effet été appelé par Galthié pour préparer le match contre l'Italie. À lui de saisir chaque minute de jeu et de prouver qu’il peut rivaliser avec les meilleurs. La volonté du staff de faire tourner afin de conserver un maximum de fraicheur en fin de saison pourrait lui être favorable. 2024/2025, l’année de la confirmation pour Gazzotti ? Réponse sur le terrain.