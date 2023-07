POINT TRANSFERTS. Top 14/Pro D2. un 3/4 japonais à Toulouse, Lakafia à l'UBB, Noah Lolesio à Toulon ?

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts cette semaine en Top 14 comme en Pro D2 à quelques semaines de la Coupe du monde.

Selon la presse australienne, l'ouvreur des Wallabies Noah Lolesio pourrait débarquer au RCT en qualité de joker coupe du monde. Le joueur des Brumbies, sélectionnés à 20 reprises avec l'Australie, il n'est pour l'heure pas retenu par Eddie Jones pour la Coupe du monde. A 23 ans, il pourrait découvrir le rugby à l'étranger durant cette pige en Top 14. RUGBY. TRANSFERT. Top 14. La Légende Alun Wyn Jones débarque à Toulon !Pour rappel, le RCT pourra compter sur l'ancien Tricolore du LOU Noa Nakaitaci pendant le Mondial ainsi que le trois-quarts polyvalent de Brive



Selon plusieurs sources, l'arrière des Shizuoka Blue Revs Kakeru Okumura va débarquer au Stade Toulousain dans le cadre d'un partenariat. Il débarquerait comme joker durant le Mondial. Selon le compte Asie Rugby, il a été blessé cette saison. Aura-t-il du temps de jeu ? Notez que le joueur de l'USAP George Tilsley débarque pour sa part comme joker médical.



De plus, Maxime Duprat et Clément Vergé ont respectivement prolongé jusqu'en 2026 et 2025. Sans oublier la signature comme joker coupe du monde l'ouvreur anglais Billy Searle.



UBB

Non conservé par le RCT, le troisième ligne du RCT Raphaël Lakafia sera Bordelais tout comme l’ailier de Bayonne, Arthur Duhau. Ils ont signé comme joker coupe du monde.



L’international australien Tolu Latu jouera bien au MHR l'an prochain. Il a signé jusqu'en 2025. Le talonneur connait déjà le Top 14 puisqu'il avait porté les couleurs de Paris. Pour rappel, Benoit Paillaugue a quitté le RCT pour Montpellier en qualité de joker coupe du monde à l'instar de Logovi'i Mulipola. Le pilier anglais Harry Williams a de son côté signé jusqu'en 2025.



Sous contrat jusqu'en 2024, le pilier du Castres olympique, Antoine Guillamon a finalement raccroché les crampons.



La Rochelle

Le centre formé au Stade Rochelais Victor Olivier jouera pour Montauban jusqu'en 2025.



Annoncée depuis des semaines, la signature du troisième ligne international Siya Kolisi a été officialisée par le Racing 92. Tout comme celle du 2e ligne gallois Will Rowlands.

USAP

Le deuxième ligne des Springboks Marvin Orie est bien en route vers Perpignan selon l'Equipe. Un contrat de deux ans est évoqué.



L'ancien joueur de Provence Rugby Eroni Sau fait son retour en Pro D2. Il avait quitté la France pour le Super Rugby afin d'évoluer avec les Fijian Drua.

Maintenu en Pro D2, le FCG va perdre l'excellent troisième ligne Clément Ancely au profit de Béziers, où il est né.

Le BO a enchaîné les annonces cette semaine. Après Haouas, Webb et Joseph ont été annoncés tandis que le Gallois Tyler Morgan a prolongé jusqu'en 2025. L'ailier Zach Kibirige débarque également.