RUGBY. TRANSFERT. Top 14. La Légende Alun Wyn Jones débarque à Toulon !

Le deuxième ligne international gallois Alun Wyn Jones rejoindra Toulon dans les prochains jours en qualité de Joker Coupe du Monde.

RUGBY. Stupéfaction au Pays de Galles : La légende Alun Wyn Jones annonce la fin de sa carrière internationaleLe Rugby Club Toulonnais a annoncé la signature de l’international gallois le plus capé de l’histoire du rugby : Alun Wyn Jones. Le deuxième ligne rejoindra Toulon dans les prochains jours en qualité de Joker Coupe du Monde. « Nous sommes ravis et honorés d’accueillir un joueur de légende comme Alun Wyn Jones à Toulon. Sa carrière démontre l’immense talent de ce joueur. Son expérience, sa force mentale et physique ainsi que son exemplarité vont apporter au vestiaire et à ses coéquipiers », a confié Pierre Mignoni, le Directeur du Rugby du RC Toulon via le site du club.



Après avoir annoncé sa retraite internationale en mai dernier, Alun Wyn Jones a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure rugbystique et culturelle en marge de la Coupe du Monde 2023. C'est ainsi que cet imposant deuxième ligne s'installera en France pour découvrir le TOP 14 sous les couleurs toulonnaises dès le début de la saison 2023-2024. Les adversaires du RCT se préparent à affronter un géant du rugby, dont la renommée n'est plus à faire.

C'est une véritable icône du rugby mondial. Il a commencé sa carrière professionnelle aux Ospreys à seulement 19 ans, après avoir joué pour la franchise de Neath-Swansea. En quelques mois, il a fait ses débuts en équipe nationale, devenant rapidement le capitaine du Pays de Galles en 2009. Sa polyvalence et son agilité sur le terrain sont impressionnantes, et il excelle dans toutes les phases de combat.



En octobre 2020, Alun Wyn Jones est entré dans la légende en devenant le joueur le plus capé de l'histoire moderne du rugby, surpassant ainsi Richie McCaw. Avec 158 sélections galloises à son actif, il a marqué l'histoire du rugby de son empreinte.

Alun Wyn Jones, c'est aussi un palmarès à faire pâlir d'envie les plus grands joueurs. Il compte à son actif cinq titres dans le Tournoi des 6 Nations, dont trois Grands Chelems. Il a également remporté à trois reprises la Celtic League/Pro 12 et la Coupe anglo-galloise en 2008. En tout, il a disputé 241 matchs, inscrivant 22 essais.



Sur le plan international, il a été sélectionné à 170 reprises, dont 158 avec le XV du Poireau. De plus, il a eu l'honneur de représenter les Lions Britanniques lors de 12 rencontres.

L'arrivée d'Alun Wyn Jones à Toulon suscite beaucoup d'excitation parmi les supporters du Rugby Club Toulonnais. Et ce, même s'il ne sera présent en France qu'en qualifié de joker coupe du monde. Les fans attendent avec impatience de voir ce que cette légende du rugby mondial leur réserve sur les terrains du TOP 14. Le RCT s'offre une chance unique de profiter de son immense talent et de son leadership incontesté.