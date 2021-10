POINT TRANSFERTS. Top 14. Babillot prolonge, Zegueur vers Pau, Toulon va-t-il perdre sa charnière ?

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts cette semaine en Top 14.

Selon le Midi Olympique, Baptiste Serin n'a pas encore prolongé avec le RCT et son CV circule chez plusieurs formations de Top 14. Anthony Belleau arrive aussi en fin de contrat. Son avenir pourrait s'écrire ailleurs. Selon RMC, il va rencontre les dirigeants du MHR et de Clermont suite aux départs de Pollard et celui pas encore confirmé de Lopez.

Clermont

Morgan Parra et Sébastien Vahaamahina auraient reçu des offres de prolongation de la part de l'ASM selon RMC. Top 14. Clermont. Tomás Lavanini touché à la mâchoire suite au choc avec Kremer

Dans le viseur de l'UBB, Mathieu Babillot va finalement prolonger au CO pour les trois prochaines saisons.

Pour l'heure, aucun accord n'aurait été trouvé entre la formation francilienne et Maxime Machenaud. Ibrahim Diallo pourrait de son côté signer pour trois saisons de plus. Notez que le Racing 92 pourrait avoir perdu Iribaren pour le reste de la saison tandis que Pesenti sera absent pendant cinq mois. Top 14. Racing 92. La tuile pour Iribaren, absent jusqu'à la fin de saison !

Le deuxième ligne international Killian Geraci devrait prolonger de deux ans avec le LOU.

Sacha Zegueur serait en partance pour la Section en provenance d'Oyonnax suite au départ de Giovanni Habel Kuffner à Paris. Top 14. Samoa, Allemagne, Pau et bientôt Paris ? Les mille vies de Giovanni Habel-Kuffner

Paris

Le jeune ouvreur Léo Barré a prolongé jusqu'en 2025 avec le Stade Français.

Prolongation des piliers Daniel Brennan et Wesley Tapueluelu jusqu'en 2025.

TRANSFERT. PRO D2. Pour tenter de sauver sa saison, Agen pourrait casser sa tirelire