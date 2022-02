POINT TRANSFERTS. Isa prolonge à Toulon, Ashton trouve un dernier challenge, Mont-de-Marsan verrouille des jeunes

On fait le point sur les annonces et les rumeurs de transferts du monde du rugby de ces derniers jours.

En discussion depuis plusieurs semaines avec Toulon et d'autres clubs pour savoir s'il resterait dans le Var ou non, l'Argentin Facundo Isa a finalement prolongé son contrat avec les Rouges et Noirs jusqu'en 2025. Le troisième ligne des Pumas a d'ailleurs déclaré : "Toulon, c'est ma maison".

ProD2

S'il va perdre au moins Coly et Renda à la fin de la saison, le Stade Montois s'active sur le marché des transferts. Lucio Sordoni, un international argentin qui a joué pour les Jaguares et les Melbourne Rebels, s’est engagé. Par ailleurs, le staff a prolongé d’un an le contrat du polyvalent Jules Even (23 ans), arrivé de Soyaux-Angoulême lors de la dernière intersaison.

Le jeune Théo William (21 ans) revient dans l'Ain. Le deuxième ou troisième ligne du LOU, joker médical à Bourg depuis janvier, était revenu à Gerland pour renforcer le club ces dernières semaines. Là, le voilà déjà reparti à l’USBPA, où il devrait devrait finir la saison.

Gros rebondissement dans la (fin de) carrière de Chris Ashton ! Alors qu'il s'était fait licencié par Worcester prématurément et que tout laissait penser qu'il raccrocherait les crampons, le serial marqueur en aurait finalement encore sous le pied, malgré ses 34 ans. Il vient en tout cas de s'engager avec les Tigers pour une courte durée et connaîtra donc son 6ème club en Angleterre. Pour rappel, Ashton c'est 88 essais inscrits en Premiership.