TRANSFERT. TOP 14. Xavier Garbajosa futur entraîneur de Lyon selon Midi Olympique

Alors que Pierre Mignoni s'apprête à quitter le LOU un an avant la fin de son contrat, Xavier Garbajosa devrait le remplacer d'après le Midi Olympique. L'officialisation devrait intervenir rapidement.

Pierre Mignoni, actuel manager de Lyon devrait quitter son poste à l'issue de la saison, ayant décliné la proposition de prolongation de contrat faite par les dirigeants rhodanien (il lui restait encore une saison). Au LOU depuis 2015, l'ancien demi de mêlée du XV de France devrait être remplacé par Xavier Garbajosa (45 ans). En effet, ce jeudi, Midi Olympique nous apprend que l'actuel consultant pour Canal + prendra les rênes du LOU l'été prochain. Toujours selon le bi-hebdomadaire, l'officialisation devrait intervenir ce week-end.

Garbajosa connaîtra donc son troisième club dans la peau d'entraîneur après avoir été en charge des trois-quarts de La Rochelle (2014-2019), et manager de Montpellier (2019 à janvier 2021). Tout comme dans l'Hérault, il endossera le costume de numéro 1 au LOU où un contrat de trois ans l'attend. Par ailleurs, quid des adjoints de Mignoni à Lyon, David Attoub et Kendrick Lynn ? Le Midol annonce que rien n'est encore acté mais il serait possible de voir le premier cité, rester dans les travées du Stade Gerland.