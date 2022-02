Top 14. Toulouse. Non, Joe Tekori ne jouera pas jusqu'à 40 ans et annonce la fin de sa carrière

L'actuel deuxième ligne du Stade Toulousain Joe Tekori (38 ans), a annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière. Il finira la saison avec le club haut-garonnais.

Non, Iosefa Tekori ne fera pas une ultime saison comme joueur de rugby professionnel. En effet, le solide deuxième ligne du Stade Toulousain a annoncé ce vendredi sur ses réseaux sociaux, qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Le Samoan 38 ans, est arrivé dans la Ville rose en 2013 après six ans passés au Castres Olympique. Il compte 40 sélections avec les Samoa : ''Je ne quitte pas le rugby. C'est impossible. Et je ne quitte pas le Stade Toulousain avec qui j'irai jusqu'au bout de cette saison. La dernière pour moi dans le monde du rugby, mais j'espère encore magique, parce que je vais tout faire pour que l'on soit vainqueurs une nouvelle fois, tous ensemble'', a-t-il écrit.

Tekori a ensuite indiqué :

Je ne quitte pas le rugby. Mais j'ai pris la décision de le vivre autrement à la fin de cette saison. Parce que ma religion du rugby est intacte, je souhaite la vivre loin du Temple des Clubs et plus prêt de ma famille dont je suis si fier. Avec ma femme, mes deux fils, mes amis et tous ceux qui sont passionnés par le plus beau sport du monde, le nôtre. Une page va se tourner pour moi à la fin de cette saison, mais une nouvelle vie va s'ouvrir, avec ma famille, pour ma famille, sans crampons ni terrains mais avec un cœur plein de si belles émotions et plein de si beaux souvenirs.

Annoncé du côté de Carcassonne la saison prochaine ou même de Perpignan, le colosse d'1m98 pour 130kg, met donc fin aux rumeurs. Durant ses 15 saisons en France, il aura remporté trois boucliers de Brennus, un avec Castres (2013) et deux avec Toulouse (2019-2021) et une Champions Cup (2021). Il a disputé plus de 400 matchs au niveau professionnel.