POINT TRANSFERT. Botia vers Leicester, Joe Tekori pourrait rebondir en Pro D2

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts cette semaine en Top 14 comme en Pro D2.

La Rochelle

Selon le Daily Mail, le trois-quarts centre du Stade Rochelais Levani Botia, intéresserait grandement Leicester, actuel leader de Premiership. Le Fidjien, en fin de contrat avec les Maritimes à l'issue de la saison ''considérerait l'offre du club anglais''. La Rochelle afin de respecter le Salary Cap pourrait donc se séparer de son joueur.

TRANSFERT. Top 14. Ange Capuozzo vers le Stade Toulousain ?

Selon RMC Sport, Charlie Ngatai, pourrait rester à Lyon. Alors que le centre international néo-zélandais souhaitait ces derniers temps rejoindre son pays, il se pourrait finalement qu'il prolonge au LOU puisque des discussions ont été entamées avec ses dirigeants.

Jan Serfontein a prolongé jusqu'en 2024 avec les Cistes.

En fin de contrat en juin prochain et alors qu'il ne rentre plus dans les plans de son club, Juan Imhoff a clamé haut et fort son amour pour le club et sa volonté de prolonger l'aventure dans les Hauts-de-Seine dans un entretien accordé à Canal +. ''Je veux faire ma vie ici''.

Le RCT a prolongé son deuxième ligne Brian Alainu'uese jusqu'en 2025.

Après une vague de prolongations, le BO continue de s'activer sur le marché des transferts. En effet selon le Midi Olympique, le troisième ligne du Stade Français Charlie Francoz (23 ans) aurait donné son accord pour rejoindre le club basque la saison prochaine. Des discussions ont également lieu avec Théo Millet, centre d'Oyonnax et Grégory Fichten, pilier gauche de Montpellier.

PRO D2

Carcassone

À 38 ans, Iosefa Tekori ne semble pas décidé à raccrocher les crampons. Le deuxième ligne du Stade Toulousain devrait bien quitter la Ville rose cet été. Et rejoindre la Pro D2 puisque selon le Midi Olympique, le Samoan va s'engager avec Carcassonne. Christian Labit en aurait fait sa priorité pour le prochain exercice.

POINT TRANSFERT. Toulon sur Seuteni, Tekori veut prolonger !

United Rugby Championship

Selon plusieurs sources outre-Manche, Malakai Fekitoa pourrait quitter les Wasps en fin de saison pour s'engager avec le Munster. Les Irlandais risquent perdre Damian De Allende qui arrive en fin de contrat. Pour le remplacer, les dirigeants locaux auraient jeté leur dévolu sur le centre néo-zélandais, passé notamment par le RCT.