[POINT TRANSFERT] Urdapilleta vers l'USAP, Kaino arrête, Bru prolonge à Bayonne

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts ces derniers jours en France et ailleurs.

Selon Sud Ouest, le manager de l'Aviron Bayonnais Yannick Bru s'est ré-engagé avec le club basque jusqu'en 2025. Un choix qui marque des envies de continuité avec l'actuel 9ème du Top 14, alors que l'ancien toulousain était notamment courtisé par Pau.

Le MHR a annoncé hier la prolongation de contrat de son deuxième ligne Bastien Chalureau (28 ans, 2m02 et 126kg). Arrivé dans l'Hérault en tant que joker médical de Mikautadze, l'ancien toulousain poursuit l'aventure avec les Cistes jusqu'en 2023.

Le club parisien a annoncé en début de semaine la prolongation de deux de ses jeunes talents. Arthur Coville (22 ans) et Alex Arrate (23 ans) ont en effet signé un nouveau contrat avec le club de la Porte d'Auteuil et seront liés à lui jusqu'en 2023.

Après près de trois belles années sur les bords de la Garonne, RMC Sport a annoncé lundi que Jerome Kaino prendrait sa retraite à la fin de la saison. Il pourrait intégrer le staff du Stade toulousain.

Perpignan

D'après les informations de Midi Olympique, l'ouvreur argentin du Castres Olympique Benjamin Urdapiletta devrait rejoindre l'USAP dès la saison prochaine. En fin de contrat avec le CO, il aurait trouvé un accord pour deux ans en Catalogne.

Dans la foulée, l'USAP officialisait la prolongation de contrat Davit Kubriashvili. Le Géorgien (34 ans, 1m83 et 122kg), arrivé dans les Pyrénées-Orientales en tant que joker médical, poursuit l'aventure avec le club sang et or jusqu'en 2022.

L'USC veut s'inscrire dans la durée ! Le président du club Alain Carré a en effet annoncé une vague de prolongations hier. Ainsi, six joueurs dont Maxime Granouillet et Edoardo Gori se sont ré-engagés pour plusieurs saisons avec les Bleus et Blancs.

L'ancien toulonnais Stéphane Munoz a prolongé son contrat avec Montauban pour une durée encore non communiquée. C'est son club lui-même qui a annoncé que son capitaine restait à Sapiac.

Via les réseaux sociaux, l'ailier international gallois (9 sélections) Aled Brew a annoncé sa retraite avec effet immédiat. Passé par le Biarritz Olympique et Bath notamment, le joueur de 34 ans était arrivé à Llanelli en septembre dernier pour un contrat de courte durée. Un garçon souriant et très apprécié par les supporters des clubs par lesquels il est passé.

Le All Black de 26 ans et vice-capitaine des Crusaders David Havili prolonge jusqu'en 2023 avec la franchise de Christchurch. L'arrière international était pourtant très sollicité au Japon notamment, mais il pense "avoir encore beaucoup de choses à accomplir en Nouvelle-Zélande" pour l'instant.

