Le terrain et Jérôme Kaino, c'est terminé : ''l'exécuteur'' prendra sa retraite

Le troisième ligne du Stade Toulousain Jérôme Kaino prendra sa retraite à la fin de la saison. Quelle perspective pour lui ?

Après deux années au Stade Toulousain et un titre de champion de France 2019, Jérôme Kaino a annoncé à RMC Sport qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Celui qu'on surnomme "The Enfoncer" (l'exécuteur), est très fier de son parcours et de tous les clubs parmi lesquels il est passé (Auckland, Blues, Toyota Verblitz, Stade Toulousain). Ce sera donc une retraite sous les briques roses de Toulouse, mais le joueur pourrait passer entraîneur. En tout cas, c'est un souhait.

Kaino terminera la saison avec le Stade Toulousain mais une année de plus serait bien trop dure pour lui : "Je sens que je ne vais pas rajeunir même si je prends toujours du plaisir en jouant au rugby". Il est prêt à "raccrocher les crampons". Pourtant, le joueur de 37 ans se sent encore bien en match et aux entraînements, il peut suivre : "je pense que plus tu avances, plus tu as des blessures un peu dans la saison. Pour moi, c’est juste une histoire de pouvoir maintenir un haut niveau de jeu pendant si longtemps. Et en étant réaliste, peut-être que je peux pousser cette saison, mais ce sera dur d’essayer de garder un haut niveau une année de plus. Il est temps de laisser la place aux autres". Les autres s'appellent Placines, Tolofua ou Youyoutte.

Jérôme se rappelle des bons moments passés et s'il y en avait un à choisir, ce serait la finale de la Coupe du monde 2011 face à la France : "Ça a été un match compliqué. Le plus compliqué et intense qu’il m’ait été donné de jouer. Être à domicile, avoir la pression sur nous, mais aussi la façon de jouer des Français… c’était très intense. Tout pouvait arriver dans ce match." Il a pourtant été double champion en 2015, en Angleterre où le niveau de jeu des Blacks frisait la perfection.

Et après ? Depuis plusieurs mois, son nom était déjà pressenti pour entraîner et peut être même au Stade Toulousain. Kaino souhaite rester en France et entraîner : "J’aimerai travailler avec le Stade Toulousain, pour le futur de ce jeu. Pour les joueurs qui débutent, la nouvelle génération, leur transmettre ma passion et mon savoir, tout ce que j’ai appris." Kaino entraîneur des avants du Stade Toulousain ? Affaire à suivre.