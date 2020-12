TRANSFERT - Urdapiletta rejoindra Perpignan la saison prochaine

L'ouvreur castrais devrait rejoindre l'USAP la saison prochaine pour un contrat de deux ans.

Selon le Midi Olympique, l'ouvreur argentin du Castres Olympique Benjamin Urdapiletta devrait rejoindre l'USAP dès la saison prochaine. En fin de contrat avec le CO, un accord a été trouvé pour deux ans en Catalogne.

L'USAP est actuellement leader de la Pro D2 à égalité de points (49) avec Vannes. Si le club catalan s'était déjà offert les services du Fidjien Ben Volavola (29 ans, 36 sélections) à l'inter-saison, ce sera un nouveau 10 de qualité qui portera les couleurs sang et or. Arrivé à Castres en 2015 en même temps que Christophe Urios, Urdapiletta a connu le titre de champion de France avec le CO et pas moins de 16 sélections avec l'Argentine, dont quelques-unes durant la Coupe du monde 2019 au Japon.

La première option était une prolongation à Castres, alors que son contrat arrivait à terme. Pas de deal puisque l'attente du joueur se tournait vers un contrat de deux ans quand celle du club n'était qu'une année supplémentaire. Ensuite, on disait Urdapiletta en direction de l'UBB, avec son ancien entraîneur Urios, mais les négociations tombent à l'eau. Après Oyonnax et Castres, il connaîtra le Top 14 ou la Pro D2 en fonction de la montée ou non de Perpignan. Son contrat de deux ans devrait ravir le staff perpignanais qui était proche de faire signer Greig Laidlaw avant de s'offrir Ben Volavola. Volavola n'a obtenu qu'une année de contrat et cette signature pourrait le pousser vers la sortie. Urdapiletta retrouvera Jenonimo De La Fuente (29 ans, 56 sélections) qui a également signé à l'USAP, mais lui, pour 3 ans.