Barré chez les All-Blacks, David Havili rempile tout de même chez les Crusaders

L'arrière néo-zélandais David Havili a prolongé son contrat avec les Crusaders jusqu'en 2023.

Il est de ces joueurs qui dans nimporte quel pays du globe, possèderait déjà une pléïade de sélections. Oui mais voilà, le néo-zélandais David Havili (26 ans, 3 sélections) a eu la malchance (ou chance c'est selon comment on le prend) de naître au pays du long nuage blanc, là où le rugby regorge de talents en tout genre. Arrière de formation capable d'évoluer à l'aile et à l'ouverture, il est à l'heure actuelle barré en sélection entre autres par Damian Mckenzie, Jordie et Beauden Barrett et a vu comme si cela ne suffisait pas, l'émergence du jeune Will Jordaan, son compère chez les Crusaders. Et ce malgré, son côté feu follet, lui l'incroyable relanceur. Sa polyvalence lui a peut être joué quelques tours par le passé, à des endroits où l'on préférait des joueurs habitués des postes. Il a d'ailleurs inscrit un triplé avec la province des Tasman Mako lors de la dernière Mitre 10 Cup, au cours d'une rencontre face à Waikato.

Alors que l'on aurait pu penser Havili s'exiler sur le Vieux Continent ou au Japon, comme bon nombre de ses compatriotes l'ont fait auparavant, il n'en sera finalement rien. Ce dernier a décidé de rester au pays, et de prolonger son contrat avec les Crusaders et la fédération néo-zélandaise jusqu'en 2023, comme le relaie Planetrugby : ''Je ne veux pas avoir de regrets quand j'aurai fini de jouer. Je veux juste me donner toutes les chances de tirer le meilleur parti de NZ Rugby, je pense que j'ai beaucoup à faire'' a déclaré le joueur de 26 ans. Avant de confirmer les nombreuses sollicitations, notamment en provenance du Japon. Un nouvel eldorado où s'est notamment rendu Beauden Barrett, qui évoluera pendant une saison au Suntory Sungoliath : ''J'ai eu de très bonnes offres au Japon. Mais je suis encore assez jeune, j'ai toujours des aspirations plus élevées… J'ai dû prendre quelques semaines pour décider de ce que je voulais vraiment faire'', conclut-il.

David Havili with the 80-metre intercept 💨 pic.twitter.com/2fUFQXUfrJ — Ultimate Rugby (@ultimaterugby) September 26, 2020

Le rêve All-Blacks

Un choix cornélien mûrement réfléchi et en partie dû à la volonté farouche de retrouver le maillot All Black, lui qui ne compte que trois sélections avec le maillot frappé de la fougère : ''Si vous êtes ici, en Nouvelle-Zélande, pour n'importe qui, les All-Blacks sont le but ultime, et ce n'est pas différent pour moi. Je veux reprendre ce maillot des All Blacks et je ne pourrais pas le faire à l'étranger ''. Pour rappel, il est obligatoire pour un joueur néo-zélandais d'évoluer au pays s'il veut être éligible en sélection.

Ceux qui espéraient voir Havili venir garnir l'un de nos clubs de Top 14 seront sûrement déçus. Un joli coup donc pour les Crusaders qui en plus de cette signature, ont prolongé jusqu'en 2022 six autres membres de leur formation à savoir Joe Moody, Will Jordan, George Bridge, Richie Mo'unga, Sevu Reece et Mitchell Drummond. Sam Whitelock, Scott Barrett, Jack Goodhue, Cullen Grace et Tom Christie ont eux à l'instar d'Havili, rempilé jusqu'en 2023.