[PODCAST] Direction la ferme familiale des Dupont pour plonger dans l'intimité et l'enfance d'Antoine

Rêves de 2023 revient sur les acteurs qui ''font'' le rugby, comme la famille d'Antoine Dupont, le demi de mêlée du XV de France.

“La Coupe du Monde de Rugby 2023 sera celle des territoires, de ces femmes et de ces hommes, connus ou anonymes qui, partout dans le pays, font que la singularité de ce sport s’exprime aussi bien sur les terrains qu’en dehors.” Les mots sont signés Claude Atcher, le directeur général de France 2023. Le Mondial, c’est déjà demain. Et le comité organisateur s’active, pour faire de cette compétition, un rendez-vous immanquable. Et incontournable.

Récemment, ce sont les noms des ambassadeurs de la Coupe du monde qui ont été révélés.

France 2023 lance le Comité des joueurs présidé par la légende du rugby John Eales

La suite, c’est aussi la création d’un podcast, "Rêves de 2023". Parti pendant un mois et demi à la rencontre de personnalités qui s’engagent autour de la prochaine Coupe du Monde de Rugby, Alexandre Mognol - à qui l'on doit Le canon sur la tempe, qui retrace la disparition du légendaire Armand Vaquerin - nous offre un voyage de 8 épisodes, à travers toute la France.

Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles, notamment celui consacré à la famille d’un certain Antoine Dupont. On entre ainsi dans l’intimité du n°9 tricolore du côté de la ferme familiale de Castelnau Magnoac, à environ 25km de Lannemezan. Et c’est Clément, le frère de l’international, éleveur de porc noir, qui nous accueille…

Sa carapace, son caractère, sa sensibilité, sa maman et la fameuse dérogation qui a permis au fiston de jouer chez les pros à 17 ans. Sans oublier le refus de signer au Stade Toulousain à 14 ans, le short de Vincent Clerc accroché en poster dans sa chambre ou la future reprise du restaurant familial... D’anecdotes en anecdotes, on plonge dans l’enfance de celui qui soulèvera peut-être le trophée Webb-Ellis dans deux ans.

Les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Le prochain est consacré à la joueuse de la décennie, Jessy Trémoulière.