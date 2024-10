Plein de regrets, cet ancien stadiste confie : ''On dit que le rugby est une famille… À Toulouse, c’est vraiment le cas !''

Daniel Brennan, formé au Stade Toulousain avant de quitter la ville rose durant l’été de ses 20 ans, garde tout de même ce club dans son cœur pour ses valeurs, notamment.

On en parlait il y a quelques semaines en abordant le sujet Joshua : Toulouse et les Brennan, c’est une affaire de famille. Parce que Trevor, papa irish aux valeurs très affirmées et arrivé à Toulouse en 2002, a fait grandir ses deux fils avec le sang rouge et noir.

Daniel n’avait en effet que 4 ans au moment de quitter son Eire natale, Josh, quelques mois à peine. Autant dire que les deux garçons ne renient pas leurs racines irlandaises mais sans bel et bien Français, et Toulousains de surcroît.

TOP 14. Un homme dans le début de saison : Joshua Brennan, au nom du père, du frère et du fighting spirit

Une preuve ? Dans une longue et profonde interview pour Midi Olympique, Daniel le confirme. Il a beau être aujourd’hui à Toulon et kiffer la vie sur les bords de la Rade, il se le ressasse encore souvent : "Honnêtement, je vais regretter toute ma vie d’avoir quitté Toulouse."

A l’été de ses 20 ans, cette "marmule" (1m92 pour 128kg) sort d’un titre de champion du monde U20, a toujours été surclassée chez les jeunes mais n’a connu qu’une seule apparition chez les pros avec Toulouse. Il se voit peut-être trop beau, trop vite, et quand une « très belle offre » de Montpellier apparaît, fait donc le choix de quitter son club de cœur.

"J’aurais dû écouter Ugo Mola et ne pas quitter Toulouse. Il me disait : «Sois patient, tu vas arriver dans tes belles années. On va te préparer pour tes 23 ans. » La vérité est là : je n’étais pas prêt." En effet, Brennan va malheureusement se heurter à l’adage qui dit qu’il est plus difficile de réussir ailleurs qu’à Toulouse, pour les jeunes.

Mon père, ce ‘‘tronc d’arbre’’ : Brennan préfère ‘‘30 secondes contre Tyson’’ que contre luiComme les Verhaeghe, Castets, Tolofua et bien d’autres jeunes stadistes partis avant et après lui, Dany ne passera donc pas le cap, ailleurs. 6 ans plus tard, cet ancien grand espoir du rugby français ne compte d’ailleurs "que" 69 matchs dans les élites françaises, pour 33 petites titularisations seulement.

Les retrouvailles avec Toulouse

À Toulon, après un début de saison timide, il compte désormais enclencher la marche avant. Dès ce week-end, au moment de retrouver son Toulouse natal au Stadium ? Devant tous les siens, l’histoire serait belle.

Lui pour qui revenir dans la ville rose fait toujours rejaillir des souvenirs marquants : "Je n’oublie pas aussi qu’Ugo Mola a été là, dans l’ombre, dans les pires moments à Montpellier. Lors de mes blessures, Ugo et Didier Lacroix ont pris le temps de m’appeler au téléphone. Ça, je ne l’oublierai jamais. On a souvent tendance à dire que le rugby est une famille… À Toulouse, c’est vraiment le cas ! Pour toutes ces raisons, ça sera toujours important pour moi de recroiser ce club."

Vos matchs Toulouse/Toulon et MHR/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Nul doute que Pierre Mignoni, qui aime jouer sur l’orgueil de ses hommes, couchera alors son nom sur la feuille…