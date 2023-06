Phases finales. TOP 14. Quelle équipe pour le champion d’Europe La Rochelle, face à Bordeaux ?

Ce samedi, le Stade Rochelais affronte l’UBB en demi-finale de Top 14. Une rencontre dans laquelle les cadres maritimes devraient faire leur retour.

Ce week-end, à San Sebastian, Rochelais et Bordelais croiseront le fer pour s’offrir une place en finale du Top 14. Une rencontre dans laquelle La Rochelle part logiquement favorite. Grâce à une saison régulière gérée de main de maître, le Stade Rochelais a réussi à se mettre à l’abri assez tôt, ce qui a permis à Ronan O’Gara de faire souffler ses troupes (contrairement à Bordeaux). De ce fait, la plupart des titulaires habituels des Bagnards n’ont joué que 3 rencontres ces six dernières semaines : face à Exeter (30 avril) et au Leinster (20 mai) en Champions Cup, ainsi que contre le RCT (6 mai) en championnat. Un turnover payant, qui, au-delà de porter ses fruits sportivement, a également évité les blessures. En effet, un seul joueur côté rochelais est indisponible pour la demi-finale : Matthias Haddad. Blessé à la cheville, le jeune troisième ligne de 22 ans ne prendra certainement pas part à la rencontre de ce week-end. En revanche, le pilier droit Georges-Henri Colombe, victime d’une commotion cérébrale en finale de Champions Cup, devrait effectuer son retour face à l’UBB. Tout comme d’ailleurs le géant Will Skelton, forfait face au Stade Français lors de la dernière journée. Autrement dit, l’équipe de La Rochelle samedi devrait être assez similaire à celle qui a battu pour la deuxième fois de suite le Leinster en finale de Champions Cup…

Si l’on parle souvent de l'effectif pléthorique du Stade Toulousain (à raison), celui du Stade Rochelais n’a rien à envier. Pour preuve, Ronan O’Gara et ses adjoints peuvent se payer le luxe de se passer de certains internationaux dans des matchs clés, comme Yoan Tanga (2 sélections), ou encore Teddy Thomas (28 sélections). Arrivés tous deux cet été en provenance du Racing 92, ces derniers ne se sont pas imposés comme des titulaires cette saison. Notamment l’ailier de 29 ans, qui, s’il a pu enchaîner en début d’année, n’a débuté qu’une seule des 4 rencontres de phases finales de Champions Cup (face à Gloucester en ⅛). À sa place, le staff rochelais préfère souvent aligner les Sud-Africains Rhule et Leyds, afin d’associer notamment Danty et Seuteni au centre. Autrement dit, il est assez probable que Thomas ne débute pas face à l’UBB samedi. Mais sera-t-il sur le banc ? Là aussi, la question se pose. Car si Teddy Thomas est sans aucun doute l’une des meilleures armes offensives du Stade Rochelais à l’heure actuelle (8 essais cette saison), celui-ci ne peut évoluer qu’à un poste. Un désavantage dans le rugby moderne, surtout lorsque l’on sait que Ronan O’Gara aime bien partir avec un banc de 6 avants et 2 arrières. Celui-ci pourrait donc préférer un joueur comme Jules Favre, qui peut couvrir plusieurs postes. Néanmoins, Raymond Rhule peut lui aussi jouer au poste de centre, ce qui laisse la possibilité au coach maritime de décaler si besoin le Sud-Africain au milieu du terrain, afin de faire entrer l’ancien joueur du Racing 92.

Quant à Yoan Tanga, sa présence sur la pelouse samedi est également incertaine. Car si le numéro 8 a souvent été propre cette saison, celui-ci doit faire face à une concurrence accrue, avec Alldritt, Botia, Boudehent, Dillane, ou encore Bourdeau. Tanga n'avait d'ailleurs pas été aligné lors de la finale de Champions Cup face au Leinster, même si ce choix a sûrement été dicté par le fait qu'il revenait de blessure. Néanmoins, nous pensons qu'O'Gara décidera de sélectionner le natif de Bondy, grâce à sa polyvalence d'une part, mais aussi pour ses qualités physiques et de déplacement.