Top 14. La Rochelle se prépare à la suite : ’’Il faut trouver d’autres joueurs avec des atouts exceptionnels’’

La Rochelle s’apprête à jouer sa demi-finale de Top 14 contre Bordeaux-Bègles. Le directeur du rugby Robert Mohr évoque les changements à venir.

La Rochelle doit être sur un petit nuage encore. Récents champions d’Europe face au Leinster, les Rochelais vont devoir redescendre sur terre pour tenter d’accéder à la finale du Top 14. Ronan O’Gara possède vraiment un groupe exceptionnel capable de renverser des montagnes. Mais la seule ombre au tableau est que certains de ses cadres commencent à être âgés et vont comme Romain Sazy partir à la retraite dans très peu de temps. Le directeur du rugby, Robert Mohr a évoqué ce point dans les colonnes de Sud-Ouest. Il affirme que La Rochelle prépare la suite.

Atonio, Skelton…

Uini Atonio (33 ans), Will Skelton (31 ans) ne sont pas loin de la retraite sportive. Mais avec des gabarits comme les leurs, il va y avoir un manque important en première et seconde ligne. Mais le directeur du rugby de La Rochelle ne cherche pas forcément des profils similaires : “Je crois que chercher les sosies de Uini Atonio ou Will Skelton serait une grande erreur, on ne les trouvera jamais. Il faut trouver d’autres atouts, d’autres grands joueurs avec quelque chose d’exceptionnel pour compenser le départ de ces grands joueurs qui arrêteront forcément à un moment. Ne pas anticiper ce virage sera une grosse erreur”.

À savoir aussi, la plupart des joueurs des Maritimes sont sous contrat avec le club “jusqu’en 2025-2026. Mais, on est assez stable et confiant”, affirme Robert Mohr. Ce groupe possède vraiment une cohésion dans leur match, et c’est ça qui fait qu’aujourd’hui, La Rochelle est au sommet de son art et est capable de renverser n’importe quel match.

Du mouvement à venir dans les staffs ?

Avec l’arrivée de Rémi Talès dans l’encadrement rochelais à partir de la saison prochaine, le staff va donc évoluer. Un choix qui est raccord avec les propos de Robert Mohr : “On cherche constamment à améliorer notre fonctionnement au niveau de l’organisation. On l’a beaucoup changé l’année dernière et la transversalité est très importante pour moi, fonctionner en silo est essentiel”. Reste à voir désormais si d’autres personnes vont rejoindre le staff de La Rochelle.

Pour ce qui est de Romain Sazy, il va devenir l’entraîneur des avants des jeunes rochelais. Certains espoirs s’entraînent régulièrement avec l’équipe première de La Rochelle. Le directeur du rugby rochelais s’est montré très pointilleux sur ces jeunes pouces : ”On a mis beaucoup de stress sur Sébastien Morel (Manager des Espoirs) et le centre de formation parce qu’on a besoin d’avoir beaucoup de jeunes à l’entraînement.” Pour remédier à cette pression, Robert Mohr compte sur l’apport de plusieurs personnes : “On va augmenter le nombre d’entraîneurs spécialisés travaillant dans plusieurs catégories. Et l’on alignera le planning de tout le monde, pros et centre de formation pour réduire le stress mental en cas de changement.” Toujours sur le volet des jeunes, l’effectif va s’agrandir afin qu’il ne soit pas pénalisé par les joueurs qui font l’aller-retour avec les pros. Il y aura bel et bien du mouvement du côté de La Rochelle cet été.