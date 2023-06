Phases finales. Pourquoi Bordeaux pourrait rentrer dans l’histoire du Top 14 ?

Vainqueur du LOU en barrage, Bordeaux-Bègles est à deux matchs de remporter son premier Brennus. Mais aussi de rentrer dans l’histoire du Top 14…

Ce week-end, l’UBB disputera sa troisième demi-finale de Top 14 de suite, face au double champion d’Europe en titre : le Stade Rochelais. Une rencontre dans laquelle les coéquipiers de Jalibert ne seront pas favoris, au vu de la forme actuelle du club maritime. Néanmoins, les Bordelais ont su nous prouver qu’ils avaient de la réserve. En témoigne d’ailleurs le barrage face à Lyon, où les Girondins ont réussi à s’imposer malgré une domination lyonnaise. Autrement dit, Greg Alldritt et les siens devront énormément se méfier de cette équipe de l’UBB, qui n’aura rien à perdre samedi. Car en effet, Maxime Lucu et les siens reviennent de (très) loin : mal en point en début de saison (que ce soit sur ou en dehors du terrain), ces derniers ont même occupé pendant un temps les dernières places du championnat, derrière des clubs comme Brive ou Pau. Résultat, l’entraîneur en place, Christophe Urios, est démis de ses fonctions au mois de novembre, remplacé par ses adjoints Frédéric Charrier et Julien Laïrle. Une décision choc, qui a tout de même porté ses fruits, puisque le club est passé de la 11ème à la 4ème place en seulement 5 rencontres. Un top 6 (synonyme de qualification pour les phases finales), que Bordeaux quittera sporadiquement en milieu de saison, avant de s’y installer définitivement à partir de la 23ème journée. Au final, les Bordelais ont passé 16 journées hors des places qualificatives, ce qui les place bien loin des autres membres du Top 6 sur ce point. Mais voilà, l’UBB a réussi à se qualifier pour le dernier carré, et pourrait, en cas de victoire finale, rentrer dans l’histoire du Top 14…

Comme vous le savez certainement, le club de l’Union Bordeaux-Bègles est très récent. Né en 2006 de la fusion entre le Stade Bordelais (7 fois champion de France) et le Club Athlétique Bordeaux Bègles Gironde (2 fois champion de France), celui-ci n’a jamais remporté le Top 14. Une victoire finale permettrait donc d’offrir à l’UBB son premier titre de son histoire, mais pas seulement. Si Bordeaux venait à soulever le Brennus en juin prochain, le club serait le premier de l’histoire du Top 14 à finir champion, en ayant changé d’entraîneur en cours de saison. En effet, depuis sa création en 2005, le Top 14 n’a jamais connu un tel scénario. Mais avant cela, les joueurs de l’UBB devront se défaire de l’ogre rochelais, qui n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matchs en championnat. D’ailleurs, les Bagnards avaient balayé sans forcer ces mêmes Bordelais sur leur pelouse (6 à 36), le 25 mars dernier. Un succès impressionnant, qui sonnait d’ailleurs comme une revanche, après la victoire de l’UBB à Marcel-Deflandre (8 à 12), 3 mois auparavant…

TOP 14. Barrages. A-t-on déjà vu le 5ème et le 6ème se qualifier la même année ?Pour cette demi-finale, l’Union Bordeaux-Bègles pourra compter sur plusieurs joueurs en grande forme, comme la charnière internationale Lucu-Jalibert, ou encore l’ailier supersonique Madosh Tambwe. Auteur d’un doublé et d’un sauvetage décisif face au LOU, la recrue estivale sera très certainement surveillée de très près, par des Rochelais plus que jamais proches de réaliser le doublé.