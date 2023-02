OPINION. 15 de France. Fabien Galthié tire-t-il trop sur Antoine Dupont ?

Si les Bleus ont tiré la langue face à l'Irlande, Dupont semblait encore plus épuisé que les autres après le match. Pourtant, Couilloud était sur le banc...

Il était si fatigué qu'il n'a pas pu se rendre en conférence de presse. Voilà pour la raison officielle. Il y avait beau avoir également un peu de frustration dans le choix d'Antoine Dupont de décliner le traditionnel passage face à la presse, on peut donc imaginer à quel point le capitaine tricolore est ressorti lessivé de la rencontre face à l'Irlande. Il faut dire qu'avec 46 minutes de temps de jeu effectif dans la rencontre et une présence de tous les instants du Toulousain, même lui a fini par tirer la langue. Comme en début de seconde période, après avoir reçu un coup au ventre. Ou à l'heure de jeu, lorsqu'il a baissé ses chaussettes, comme pour signaler à ses mollets qu'il allait falloir cravacher pour finir la partie. À ce propos, pourquoi super Dupont n'a-t-il pas quitté la pelouse juste après l'essai de Garry Ringrose (68ème), alors que le score était fait et que le tonique Baptiste Couilloud trépignait d'impatience sur le banc ?

RUGBY. VIDEO. Antoine Dupont a-t-il réalisé le plus beau sauvetage de l'histoire ?

Certes le capitaine tricolore est indispensable au bon jeu des Bleus. Peut-être le staff tricolore n'a également pas une pleine confiance en le Lyonnais pour disputer ce type de matchs, aussi... Mais tout de même, à 12 minutes de la fin lorsque vous êtes menés de 16 points, à quoi bon ? Surtout qu'on imagine mal que Galthié et ses ouailles n'aient fait le choix de Couilloud sur la feuille de match seulement par défaut, même s'il a été le seul remplaçant à ne pas entrer en jeu à Dublin. D'autant que le demi de mêlée de 25 ans a toujours montré que son punch et sa propension à jouer les coups pouvaient faire mal aux défenses même les plus hermétiques, en fin de match. L'on pense ainsi à cette action à la 75ème minute où Dupont franchissait grâce à son éternel bon soutien à l'intérieur de Taofifenua, avant de réaliser un coup de pied pour Penaud pas forcément très judicieux et surtout mal exécuté, qui n'aboutissait à rien. Le genre de choix que Dupont n'aurait certainement pas fait avec plus de fraîcheur et de lucidité. Et une situation qu'un Couilloud tout frais aurait probablement mieux appréhendée, aussi.

RUGBY. Avec 46 minutes de temps de jeu effectif, Irlande - France est-il le match le plus intense de l’histoire ?

Comme Nolann Le Garrec une semaine plus tôt à Rome, "Titou" n'a donc jamais enlevé le survêtement. Chose à même de se répéter d'ici la fin du Tournoi, puisqu'il est arrivé 8 fois que Dupont joue 80 minutes sur les 23 matchs qu'il a disputés sous l'ère Galthié, (sans compter la rencontre face à l'Afrique du Sud, à cause de son expulsion). Alors on priera Fabien Galthié de nous octroyer une faveur : la prochaine fois qu'un score est acquis, qu'il soit en notre faveur ou défaveur d'ailleurs, on vous en prie, protégez Toto Dupont et faites le sortir. Le rugby français en a trop besoin pour lui faire passer des minutes sur le pré pas forcément indispensables au bien-être du XV de France. Et vous le savez mieux que quiconque...