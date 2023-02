RUGBY. VIDEO. Antoine Dupont a-t-il réalisé le plus beau sauvetage de l'histoire ?

Le sauvetage d'Antoine Dupont sur Mack Hansen lors du match entre l'Irlande et l'équipe de France est sans aucun doute l'un des plus beaux de l'histoire.

VIDEO. 6 NATIONS. Le sauvetage LÉGENDAIRE d'Antoine Dupont devant sa ligne !En empêchant Mack Hansen de marquer samedi dernier à Dublin, Antoine Dupont a prouvé une fois plus qu'il avait un physique hors normes. On savait que le demi de mêlée de l'équipe de France était une force de la nature. Il l'avait déjà prouvé en cassant des plaquages ou en déchirant les défenses par sa vitesse et ses appuis. Mais ce qu'il a accompli face à l'Irlande a tout simplement scotché les supporters et les observateurs. L'ailier irlandais était à un mètre de la Terre promise. Mais le Toulousain a tout simplement refusé qu'il avance plus loin en le ceinturant et mettant toute son énergie pour l'empêcher de faire un centimètre de plus. Une preuve de plus de l'étendue de sa puissance et, mais aussi de l'intensité de sa volonté. Un sauvetage qui est sans doute l'un des plus beaux de l'histoire du rugby international dans cette position.



On a tous en mémoire de formidables "try-saver" comme celui de Beauden Barrett sur Willie Le Roux en 2013 après une sublime course en poursuite. On assiste d'ailleurs souvent à ce type de geste quand on parle de sauvetage. Et certains sont légendaires comme celui de O'Connor sur Bowe ou encore de Slade sur Tuilagi. Le contexte est aussi à prendre en compte. Un sauvetage en championnat aura sans doute moins d'impact dans les mémoires que s'il a lieu lors d'une rencontre du Tournoi ou même à la Coupe du monde. Une chose est sûre, celui de Dupont sur Hansen sera dans toutes les compilations à l'avenir. Et si on devait faire un classement, il serait certainement dans le Top 5.