Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc du Rugby Championship ?

Ce samedi, les All Blacks retrouvent les Springboks pour un choc du Rugby Championship. Coup d’envoi à 09h05, avec diffusion en direct sur Canal+ Sport.

L'heure de la revanche pour les Boks ?

Ce samedi, Wellington sera le théâtre d’un nouveau chapitre de la plus grande rivalité du rugby mondial : les All Blacks affrontent les Springboks dans le cadre du Rugby Championship. Une affiche à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les amoureux de ballon ovale. RESUME VIDEO. 51 matchs sans défaite : l'Eden Park reste un bunker imprenable pour les All BlacksLe match débutera à 09h05 (heure française), un horaire idéal pour un petit-déj’ rugby devant la télé. De l’autre côté de la planète, le Sky Stadium attend déjà un public chauffé à blanc pour ce duel qui sent la poudre.

Pour les supporters français, le rendez-vous est fixé sur Canal+ Sport, diffuseur officiel de la compétition. L’occasion de vivre l’intégralité de cette affiche en direct et en haute intensité, avec la qualité de retransmission qu’on connaît.

Des All Blacks en reconstruction

Ian Foster (remplacé par Scott Robertson depuis) a lancé plusieurs nouveaux visages dans son XV. Le staff kiwi a misé sur de la fraîcheur derrière, avec une ligne d'attaque remodelée où on trouve le débutant Leroy Carter, et un pack toujours aussi imposant. Les Blacks veulent prouver qu’ils restent les patrons à la maison.

Côté sud-africain, Rassie Erasmus a sorti la boîte à surprises avec une ligne arrière renouvelée et la présence de Jasper Wiese, le « hard man » des Boks, prêt à défier les colosses néo-zélandais. Les champions du monde 2023 ne viennent pas en touristes, et l’intensité promet d’être maximale.

Le duel des géants

All Blacks – Springboks, c’est plus qu’un match : c’est une opposition de styles, de cultures et d’histoires. Chaque contact, chaque mêlée, chaque chandelle résonne comme un écho à plus d’un siècle de rivalité. RUGBY. Erasmus écarte cinq légendes, la compo choc des Boks pour défier les All BlacksPréparez le café et les tartines : samedi matin, le rugby mondial nous offre une affiche XXL. Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud, coup d’envoi à 09h05 sur Canal+ Sport. Un match qui, à coup sûr, tiendra toutes ses promesses.