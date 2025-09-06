RESUME VIDEO. 51 matchs sans défaite : l'Eden Park reste un bunker imprenable pour les All Blacks

Réaction attendue, réponse immédiate. Après leur revers en Argentine, les All Blacks ont dompté les Boks à l'Eden Park (24-17) et enchaînent un 51e match sans défaite.

Ils avaient promis une réaction, ils ont tenu parole. Suite à leur revers en Argentine, les All Blacks ont retrouvé leur identité et leur fierté en venant à bout de l'Afrique du Sud (24-17) dans un Eden Park encore une fois imprenable. 51 matchs d’invincibilité à Auckland. Qui dit mieux ?

Une réaction d’orgueil

Mis à mal par les Pumas (et la presse néo-zélandaise), les hommes de Scott Robertson ont répondu avec autorité dans un match au parfum de phase finale. Face à des Sud-Africains rugueux et fidèles à leur ADN de conquête, la Nouvelle-Zélande a opposé vitesse, précision et une grosse dose de caractère.

Dès l’entame, les Blacks ont mis la main sur le ballon, et Beauden Barrett a parfaitement alterné pour mettre les siens dans l’avancée. Sur une passe au pied lumineuse, l'ouvreur a mis Emoni Narawa sur orbite. L'ailier a profité d'un mauvais plaquage pour mettre les cannes, prendre Kolbe à défaut et marquer dès la deuxième minute.

Si les Springboks, longtemps menés après un deuxième essai par Jordan (16e) ont tenté de revenir, notamment grâce à un essai en force de Marx à la 61e. Mais les Blacks ont su faire le dos rond. Surtout, ils ont remarqué après l'heure de jeu grâce au centre Quinn Tupaea, bien servi par Barrett.

Leur défense, menée par un Ardie Savea omniprésent, a tenu bon. Pour sa 100e sélection, le troisième ligne a été décisive en fin de partie avec un grattage récompensé par l'arbitre alors que les champions du monde étaient repartis à l'assaut de l'en-but. A ce moment-là, la victoire était impossible à décrocher. Les locaux menant 24 à 17. Mais les visiteurs auraient pu décrocher le nul.

Eden Park, terre sacrée

Avec cette victoire, la Nouvelle-Zélande porte à 51 sa série de matchs sans défaite à Eden Park. Un record totalement fou, qui tient depuis 1994, et un revers mémorable face aux Bleus que personne n'a oublié. À noter qu’il s’agit également de leur 3e succès consécutif face aux Boks à Auckland.

Un succès qui relance complètement les Blacks dans ce Rugby Championship 2025 puisqu'ils occupent désormais la première place devant les Wallabies, vainqueurs des Pumas à la dernière seconde. Si rien est encore fait pour le titre, une chose est sûre : venir gagner à Eden Park, ça reste une mission quasi impossible.