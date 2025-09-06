RESUME VIDEO. Scénario dingue, final irrespirable : les Wallabies crucifient l'Argentine à la dernière seconde !
Les Pumas y ont cru, trop tôt. Dans les arrêts de jeu, l’Australie vole la victoire. Voici comment, vidéo à l’appui. Crédit image : Screenshot Youtube
Fin de match irréelle à Townsville dans le Rugby Championship : l’Australie refuse le nul face à l'Argentine… et va chercher la gagne dans les arrêts de jeu.

Les Pumas y étaient presque

Ce samedi 6 septembre, l’Australie a arraché la victoire face à l’Argentine à la toute dernière seconde d’un match complètement fou (28-24), lors de la 3e journée du Rugby Championship.

Un scénario cruel pour les Pumas, qui pensaient bien tenir leur exploit à l’extérieur après avoir battu les All Blacks au tour précédent.

Les Argentins ont dominé les débats d’entrée, creusant l’écart dès la pause avec un avantage de 21‑7. Deux essais de Bau­tis­ta Delguy (29e) et Ma­teo Carreras (31e), ainsi que trois pénalités de Santi­a­go Carreras, leur ont permis de mener largement.

Une deuxième période renversante

En seconde période, les Wallabies ont repris la partie à leur compte. Joseph‑Aukuso Sua’ali’i a inscrit deux essais pour ramener les siens à 21‑21. Puis, une pénalité de Juan Cruz Mallia redonnait l’avantage aux Argentins à la 79ᵉ minute (24‑21).

Plutôt que d’opter pour un match nul, l’Australie a décliné des pénalités pour tenter la victoire, soutenue par un stade en fusion. Ce choix audacieux a payé : Angus Bell a aplati en position d’essai dans les toutes dernières secondes, offrant un finish tout simplement épique.

Ce triomphe relance complètement les Wallabies dans ce Rugby Championship et leur permet de basculer en tête du classement, en attendant le résultat du choc entre les All Blacks et les Springboks. Laissant les Pumas groggy après une performance pourtant solide.

Le courage collectif australien, la décision de refuser les pénalités pour aller chercher l'essai… tout cela témoigne d’un état d’esprit conquérant, encouragé par les 25 000 supporters présents.

