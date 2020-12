''Notre challenge a été de transformer une sélection en équipe'', confie Galthié

Fabien Galthié revient sur la composition du XV de France face aux Anglais et expliquent la jeune génération a beaucoup de talent.

Retour de Bourgarit et Raka, première titularisation pour Tolofua, Moefana et Kolingar, ce XV de France pour défier l'Angleterre en finale de la Coupe d'automne des nations a de quoi surprendre. Entre le quota imposé par les instances, les blessures et les choix stratégiques, le staff tricolore a composé une équipe jusqu'ici jamais vue. "Nous, notre challenge a été de transformer une sélection en équipe", a confié le sélectionneur Fabien Galthié en conférence de presse via L'Equipe. Pour cela, ils n'ont eu que quelques jours. Aussi ont-ils choisi de mixer une certaine dose d'expérience avec la fougue de la jeunesse. Dans le XV, Dulin, Danty ou encore Raka font figure d'anciens. Ce dernier fait son retour chez les Bleus après avoir peu joué, à cause d'une blessure et d'une suspension. "Il est venu pour être partenaire d’entraînement et les sessions du mercredi sont intenses ; on a alors considéré qu’il est prêt au regard de qu’il a produit même s’il a peu joué depuis le début de saison." Crédit vidéo : France Rugby



Devant, Pierre Bourgarit fait également son retour sous le maillot tricolore. On avait plus vu le Rochelais depuis le 6 Nations 2019 où il avait seulement joué quatre minutes... face à l'Angleterre (défaite 44 à 9). Il sait donc ce que ça fait de jouer à Twickenham. Cette fois-ci, il débute en profitant que la blessure de Teddy Baubigny mais pas que. "Depuis le début de sa carrière, il a montré un très beau potentiel. Il est capable d'être dur, puissant, technique, endurant et habile. Il mérite donc de revenir dans le groupe France", analyse Galthié. Il sera là pour épauler l'un des nouveaux de cette équipe : le Racingman Hassane Kolingar. Novice à ce niveau mais mature pour son âge comme le sont tous les champions du monde U20 alignés par le staff en 2020. "Il a déjà entamé un développement personnel très dense de par son histoire. Ce qui l'a amené à assumer une posture et à grandir pour devenir un des meilleurs gauchers du championnat de France."



Comme Kolingar, qui a joué 28 minutes face à l'Italie, Selevasio Tolofua et Yoram Moefana connaîtront leur première titularisation. S'ils n'ont pas été champions du monde avec l'équipe de France U20 comme le premier cité ou encore Geraci, ils ont déjà roulé leur bosse. Et notamment remporté des titres comme Tolofua avec Toulouse ou France U18 en 2015 avec son capitaine du jour Baptiste Couilloud. Cette génération apprend très vite et bien. Et ce dont avait besoin le staff pour préparer ce match au sommet. "Ces jeunes grandissent et absorbent tout ce qu'on partage ensemble. Ce sont des éponges sensorielles et analytiques, ils sont bluffants par leur capacité d'assimilation. Et c'est pour ça qu'ils sont avec nous : il faut aller vite, et eux vont vite, très vite." Espérons pour le XV de France qu'ils seront aussi rapides sur le pré de Twickenham pour déposer les Anglais.