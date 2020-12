À eux deux, Dulin et Atonio comptabilisent 2/3 des sélections des Bleus

Le groupe choisi par le staff du XV de France manque cruellement d'expérience. Ils devront tout de même affronter l'Angleterre.

La semaine dernière face à l'Italie, les spectateurs ont découvert un nouveau groupe avec des anciens sélectionnés et des nouveaux. Si la victoire est là, la manière n'a pas été au goût de tout le monde, notamment sur l'exagération du jeu au pied en première mi-temps. Désormais, Baptiste Serin et Teddy Thomas doivent quitter le groupe après avoir consommés leurs 3 feuilles de matchs. Baptiste Couilloud reprendra le brassard de capitaine et le XV de France connaîtra son 7e plus jeune capitaine de son histoire. Et sûrement le premier joueur à devenir capitaine pour sa 5e sélection et première titularisation. Le groupe des 31 est donc expérimental, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes.